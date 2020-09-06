شؤون فلسطينية

البيان الختامي للأمناء العامين.. ما هو المتوقع من اللجان التي سيتم تشكيلها؟

البيان الختامي للأمناء العامين.. ما هو المتوقع من اللجان التي سيتم تشكيلها؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أعلن البيان الختامي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، خلال اجتماعهم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أول أمس الخميس، عن تشكيل عدة لجان؛ لإتمام المصالحة الفلسطينية.

وهذه اللجان، تقرر عملها في مدة لا تتجاوز الخمسة أسابيع، لكي تنجز مهامها بشكل كامل، ولكن السؤال، ما هو المتوقع من هذه اللجان؟ وهل ستنجز مهامها خلال هذه المدة؟

أكد الدكتور هاني العقاد، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن توصيات اجتماع الأمناء العامين، جاءت مؤكدة على شمولية الورقة السياسية الاستراتيجية، التي قدمها الرئيس محمود عباس للفصائل، وخلصت لتشكيل قيادة وطنية موحدة من الكل الفلسطيني، تكون مهامها إدارة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي على أساس وحدة الموقف الوطني، وتوجيه الجماهير الفلسطينية بفعاليات، تهدف في مجملها لإعاقة شق الطرق التي تريد إسرائيل من خلالها ربط مستوطنات الضفة بعضها ببعض وعزل المدن الفلسطينية والقدس وغور الأردن عن المحيط الفلسطيني، بالإضافة لمواجهة الضم، والتواجد علي الأرض المهددة بالمصادرة.

وأوضح العقاد، أن المتوقع أن تكون هذه القيادة جاهزة خلال خمس أسابيع؛ لعرضها على المجلس المركزي والمصادقة عليها، وبمجرد أن ترفع تشكيل هذه القيادة الموحدة، للجنة التنفيذية مع برنامجها النضالي، بالطبيعي تأخذ شرعية، ومن ثم البدء بالعمل وإصدار بيانها الأول، وإدارة الاشتباك مع الاحتلال، والاتصال مع الجماهير؛ سعياً لإسقاط الضم.

وقال: "أما اللجنة الآخرى، فهي لجنة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتحقيق المصالحة، واستعادة الوحدة الوطنية على أن يقوم الأمناء العامون باقتراح أسماء هذه اللجنة  للمصادقة عليها، حسب ما أوصي به البيان الختامي، لتشكل من شخصيات فلسطينية وطنية وازنة، تحظى بثقة الجميع، تقدم رؤية استراتيجية شاملة لإنهاء الانقسام والمصالحة الفلسطينية، وتطوير منظمة التحرير وإعادة هيكلة مجالسها وهيئاتها بالطريقة، التي نص عليها ميثاق منظمة التحرير، وهي الطريقة الديمقراطية".

وأضاف العقاد: "ان لم يكن ذلك ممكناً بالتوافق حسب ما اعتادت عليه المنظمة، يتوجب علي اللجنة التي ستأخذ شرعيتها بعد موافقة اللجنة التنفيذية عليها، أن تضع رؤيتها العملية الملزمة لطرفي الانقسام للخروج من حالة الجمود، والبدء في تطبيق ما جاء في التفاهات السابقة".

وتابع العقاد بقوله: "أعتقد ان اللجنة سوف تدرس كل اتفاق وخاصة 2017 الذي لم يكتمل، وستوصي طرفي الانقسام باستكماله، كما ويتوقع أن تقدم اللجنة، حسب الجدول الزمني رؤيتها لتطوير منظمة التحرير، وإعادة هيكلة مجالسها وهيئاتها  ودمج كل من حماس والجهاد والفصائل التي تقدمت بطلبات الالتحاق بالمنظمة في هيئاتها ومجالسها، دون فيتو من أي فصيل أو أي أحد، وستقدم اللجنة بالطبع برنامجها الشامل لاعتماده من اللجنه التنفيذية، التي طالبها الأمناء العامون بتوفير كل ما يلزم من دعم سياسي ومعنوي ومالي؛ كي تنجز اللجنة مهامها في أقصر وقت ممكن".

بدوره، أكد الدكتور فايز أبو شمالة، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن المتوقع من هذه اللجان، أن تنجز في غضون 35 يوماً، أولاً: برنامج للمقاومة بتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة، وبالتالي هناك عمل ميداني، ثانياً: إنجاز برنامج سياسي فلسطيني للمقاومة، لافتاً إلى أنه صدر في البيان، بأن المقاومة الشعبية هي الأصل في المواجهة مع الاحتلال، وثالثاً: إنجاز ما يتعلق بالوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، لوضع قواعد لكيفية تجاوز المرحلة.

وقال أبو شمالة: "النقطة الأهم من ذلك، والتي ستناقشها اللجان، هي إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ويتم الترتيب لعقد مجلس وطني فلسطيني جديد، يضم كافة فئات المجتمع".

وأضاف المحلل السياسي: "إذا نجحت اللجان خلال 35 يوماً، في إنجاز الملفات، فإننا أمام نقلة نوعية على طريق تحقيق ليس فقط الوحدة، وإنهاء الانقسام، وإنما على طريق أوسع من ذلك يؤثر على الساحة العربية، التي رأت بالانقسام مبرراً للتطبيع مع الإسرائيليين".

من جانبه، أكد جهاد حرب، المحلل السياسي لـ"دنيا الوطن"، أن المتوقع من هذه اللجان، أن تتفق على القضايا الثلاث الرئيسية، وهي آليات إنهاء الانقسام، والاتفاق على رؤية سياسية لدمج جميع الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك استراتيجية المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، التي تحدثت عن إيجاد قيادة وطنية لقيادة المقاومة الشعبية.

وقال حرب: "هذه القضايا، تحتاج إلى آليات واضحة، يتفق عليها جميع الفصائل الفلسطينية، لكني لست متفائلاً بأن تصل الفصائل لهذا الأمر، لأن اجتماع الأمناء العامين، كان ينبغي أن يكون تتويجاً للحوارات في هذه القضايا، وأن يعلن المؤتمر الاتفاق عليها، وبالتالي البدء في تحضير مجلس وطني، يضم جميع الفصائل".

وفي السياق، أوضح حرب، أنه في حال عدم إنجاز المهام خلال خمسة أسابيع، فسيكون اجتماع الأمناء العامين قفزة في الهواء، ولم يكن ضمن إرادة سياسية؛ لتجسيد الوحدة الوطنية.

أخبار ذات صلة

البرغوثي: العبرة بالتطبيق العملي لبنود البيان الختامي ولا وقت لدينا لإضاعته

البرغوثي: العبرة بالتطبيق العملي لبنود البيان الختامي ولا وقت لدينا لإضاعته

العمل بغزة: وفرنا فرص عمل لـ 1350 كادراً للصحة.. و60 ألف عامل بحاجة للتدخل

العمل بغزة: وفرنا فرص عمل لـ 1350 كادراً للصحة.. و60 ألف عامل بحاجة للتدخل

الزراعة بغزة تتحدث عن أسس اختيار نقاط البيع للمنتجات

الزراعة بغزة تتحدث عن أسس اختيار نقاط البيع للمنتجات

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة حتى نهاية الأسبوع الجاري

الطقس: أجواء شديدة الحرارة وجافة حتى نهاية الأسبوع الجاري

النيابة العامة بغزة تصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; بشأن استقبال المظالم إلكترونياً

النيابة العامة بغزة تصدر إعلاناً "مهماً" بشأن استقبال المظالم إلكترونياً

&#34;النيابة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 59 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة

"النيابة" بغزة: فتح تحقيق بـ 59 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة

الشخصيات المستقلة تستهجن محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بحركة حماس

الشخصيات المستقلة تستهجن محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بحركة حماس

حمد: الوفد الوزاري جاء للقطاع لرفع الملاحظات بشأن التدخلات المطلوبة للقيادة ومجلس الوزراء

حمد: الوفد الوزاري جاء للقطاع لرفع الملاحظات بشأن التدخلات المطلوبة للقيادة ومجلس الوزراء

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

النيابة العامة بغزة تصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; بشأن استقبال المظالم إلكترونياً

النيابة العامة بغزة تصدر إعلاناً "مهماً" بشأن استقبال المظالم إلكترونياً

الشخصيات المستقلة تستهجن محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بحركة حماس

الشخصيات المستقلة تستهجن محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بحركة حماس

هنية: فلسطين تتعرض لثالوث ماكر لضرب الثوابت الوطنية

هنية: فلسطين تتعرض لثالوث ماكر لضرب الثوابت الوطنية

جنين: قرار بإغلاق قرية &#34;فحمة&#34; 48 ساعة وإعادة الحياة لطبيعتها ببلدة برقين

جنين: قرار بإغلاق قرية "فحمة" 48 ساعة وإعادة الحياة لطبيعتها ببلدة برقين

مصلحة مياه بلديات الساحل تجتمع مع الوفد الوزاري بمدينة غزة

مصلحة مياه بلديات الساحل تجتمع مع الوفد الوزاري بمدينة غزة

هيئة حقوقية تُعلق على تفريق تجمع برام الله احتج على انضمام فلسطين لـ (سيداو)

هيئة حقوقية تُعلق على تفريق تجمع برام الله احتج على انضمام فلسطين لـ (سيداو)

قلقيلية: قرار بإغلاق المدينة 72 ساعة بعد تزايد كبير بإصابات (كورونا)

قلقيلية: قرار بإغلاق المدينة 72 ساعة بعد تزايد كبير بإصابات (كورونا)

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل

منوعات

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

شاهد: ابن تيم حسن يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم تمكنه من الكلام بالعربية

شاهد: ابن تيم حسن يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم تمكنه من الكلام بالعربية

شاهد: عمرو أديب يكشف مفاجأة بقضية (فيرمونت): فسق وفجور أم اغتصاب؟

شاهد: عمرو أديب يكشف مفاجأة بقضية (فيرمونت): فسق وفجور أم اغتصاب؟

طائر يخدش شفاه مريم حسين أمام متابعيها .. والسبب صادم

طائر يخدش شفاه مريم حسين أمام متابعيها .. والسبب صادم

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تغني &#34;بالبنط العريض&#34; بنفس صوت وحركات والدتها

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تغني "بالبنط العريض" بنفس صوت وحركات والدتها

فنانة كويتية تُعلن الاعتزال وتفضح فناناً حاول إقامة عِلاقة معها

فنانة كويتية تُعلن الاعتزال وتفضح فناناً حاول إقامة عِلاقة معها

شاهد: سارة الكندري منهارة بالبكاء وتعلن اعتزال السوشيال ميديا بضغط من زوجها

شاهد: سارة الكندري منهارة بالبكاء وتعلن اعتزال السوشيال ميديا بضغط من زوجها

فيديو وصور: هجوم وانتقاد لـ &#34;أروى&#34; بسبب ظهورها بالمايوه

فيديو وصور: هجوم وانتقاد لـ "أروى" بسبب ظهورها بالمايوه

شاهد: فيديو طريف يجمع بين ياسمين صبري وشقيقها في حديقة منزلها

شاهد: فيديو طريف يجمع بين ياسمين صبري وشقيقها في حديقة منزلها

عربي

مصر: 130 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 130 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الكويت: صحة أمير البلاد مستقرة وفي تحسن

الكويت: صحة أمير البلاد مستقرة وفي تحسن

السودان: إدارة ترامب طلبت منا التطبيع مع إسرائيل مقابل رفعنا من قائمة الإرهاب

السودان: إدارة ترامب طلبت منا التطبيع مع إسرائيل مقابل رفعنا من قائمة الإرهاب

52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن