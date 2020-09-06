مصر: 130 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت مصر في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 130 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.





كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل، 16 وفاة، مقارنة مع، 157 إصابة و16 وفاة في اليوم السابق..



ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى السبت، إلى 99712 حالة من ضمنهم 77208 حالات تم شفاؤها، و5511 حالة وفاة".





رام الله - دنيا الوطن