الكويت: صحة أمير البلاد مستقرة وفي تحسن

وقال الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء للتلفزيون هاتفيا يوم السبت "آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لصاحب السمو، الحمد لله صحة سموه مستقرة وفي تحسن، وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وكان الأمير قد توجه للولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية في الكويت.





رام الله - دنيا الوطننقل (التلفزيون الرسمي) الكويتي، عن رئيس الوزراء قوله، إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) مستقرة وفي تحسن.