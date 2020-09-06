"النيابة" بغزة: فتح تحقيق بـ 59 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة

نشرت النيابة العامة بغزة، موجزها اليومي لإجراءات تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، في ظل تفشي وباء (كورونا) بالقطاع.







وأكدت أنه تم إغلاق 19 حساب (فيسبوك)، وهمي كونها تبث إشاعات، وهناك 35 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



وتابعت: 105 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، فيما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.



وعمدت النيابة العامة إلى توقيف 77 متهماً على مختلف القضايا المذكورة، فيما استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.







رام الله - دنيا الوطنوقالت في الموجز الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن النيابة العامة على مستوى محافظات قطاع غزة، قامت بفتح تحقيق في 199 قضية، منها 59 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.