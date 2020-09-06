الشخصيات المستقلة تستهجن محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بحركة حماس

استنكر تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير محاولة الإدارة الأمريكية الزج باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس في تهم لها علاقة بالإرهاب.



وقد عبر المستشار سمير موسى مساعد رئيس التجمع عن استهجان التجمع للممارسات الأمريكية العدوانية تجاه كل ما هو فلسطيني.





وأكد أن حركة حماس هي حركة تحرر وطني فلسطيني ليس لها علاقة بالجماعات الخارجية ولا تتدخل في شئون الدول، واصفا هذا السلوك الأمريكي القذر بمثابة حرب على الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة و النضال الفلسطيني، لا سيما بعد محاولات أمريكا تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما يسمى بـ (صفقة القرن) والضغط على الحكومات العربية للتطبيع مع الكيان المحتل وحث الدول الصديقة على نقل سفاراتها للقدس المحتلة.





وشدد على أن محاولات الإدارة الأمريكية لتشويه القضية الفلسطينية تكشفت فور إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ووقف الدعم المالي للسلطة من أجل إرضاخ القيادة الفلسطينية و ثني الرئيس محمود عباس عن الصمود في مواجهة الصفقة و خطة الضم.





وأكد موسى على أن حركة حماس هي حركة تحرر وطني فلسطينية، تحصر نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة حول العالم.



هذا و قد أعلنت وزارة العدل الأميركية أول أمس (الجمعة) أنّ أميركيين ينتميان إلى حركة «بوغالو» اليمينية المتطرفة اعتُقلا بعد أن سعيا إلى "توحيد جهودهما" مع حركة حماس .



رام الله - دنيا الوطن