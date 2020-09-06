حمد: الوفد الوزاري جاء للقطاع لرفع الملاحظات بشأن التدخلات المطلوبة للقيادة ومجلس الوزراء

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن":أن الوفد التقى في بداية الأمر مع المشرف على وزارة الصحة بغزة، يوسف أبو الريش، وعدد من الشخصيات، وكان هناك اجتماع للجنة الوبائية لأول مرة يعقد في قطاع غزة.وشددت على أنه جرى نقاش مطول بشأن التعامل مع وباء (كورونا) وكان هناك لقاء مع لجنة البنية التحتية، وسلطة المياه، وجرى الحديث عن توفير المياه لأهالي القطاع، مؤكدة على أننا "ندرك الألم الذي يعاني منه المواطنون ونحن مع شعبنا بعد تفشي الوباء".