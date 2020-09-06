هنية: فلسطين تتعرض لثالوث ماكر لضرب الثوابت الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية عن ست خطوات تأصيلية لمواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وخلال لقاء ضمّ مئات العلماء في العاصمة اللبنانية بيروت، شدد هنية على أنه حين تنحرف البوصلة، وتتغير الرؤى، لا بد من الرجوع إلى قواعد وأصول، والعلماء هم من يقومون بهذا الدور، ويصححون للناس أي انحراف.
وفي سياق مشاريع التصفية التي تُعدها الإدارة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل، ذكر هنية أن فلسطين تتعرض لثالوث ماكر لضرب الثوابت والركائز الفلسطينية، من خلال "صفقة القرن"، وهم القدس والأرض والدولة والهوية، وكذلك ضمّ أراضي الضفة الغربية، اضافة إلى التطبيع.
وأكد أن المعركة ليست محصورة في الميدان العسكري، بل تتخطاه إلى معركة الوعي، وللعلماء دور مهم لكي يحدثوا التوازن في معركة الوعي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بمواجهة المشروع الصهيوني.
وأضاف: "هذا اللقاء جاء في مرحلة أحوج ما نكون إلى التأصيل الفكري والسياسي، لكي نبقى على طريق أقصر الطرق، طريق فلسطين والقدس، فالعلماء لهم دور فعّال في نصرة القضية الفلسطينية".
وحذر هنية من مخاطر التطبيع، الذي يهدف إلى تطويع الأمة وتركيعها، والتطبيع اعتداء صارخ على الأمة وحقوقها، حاضرها ومستقبل أجيالها، والثوابت الوطنية، متابعًا: "القدس كلها في دائرة الخطر، ويجب العمل على حمايتها، والمسجد الأقصى في خطر".
وأكد أن "شعبنا في القدس سينتصر بثباته ودفاعه عن الأقصى، فالقدس قضية أمة وليست قضية شعب، فلا بد للأمة أن تحرر القدس، والقدس عصية على الانكسار".
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية عن ست خطوات تأصيلية لمواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وخلال لقاء ضمّ مئات العلماء في العاصمة اللبنانية بيروت، شدد هنية على أنه حين تنحرف البوصلة، وتتغير الرؤى، لا بد من الرجوع إلى قواعد وأصول، والعلماء هم من يقومون بهذا الدور، ويصححون للناس أي انحراف.
وفي سياق مشاريع التصفية التي تُعدها الإدارة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل، ذكر هنية أن فلسطين تتعرض لثالوث ماكر لضرب الثوابت والركائز الفلسطينية، من خلال "صفقة القرن"، وهم القدس والأرض والدولة والهوية، وكذلك ضمّ أراضي الضفة الغربية، اضافة إلى التطبيع.
وأكد أن المعركة ليست محصورة في الميدان العسكري، بل تتخطاه إلى معركة الوعي، وللعلماء دور مهم لكي يحدثوا التوازن في معركة الوعي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بمواجهة المشروع الصهيوني.
وأضاف: "هذا اللقاء جاء في مرحلة أحوج ما نكون إلى التأصيل الفكري والسياسي، لكي نبقى على طريق أقصر الطرق، طريق فلسطين والقدس، فالعلماء لهم دور فعّال في نصرة القضية الفلسطينية".
وحذر هنية من مخاطر التطبيع، الذي يهدف إلى تطويع الأمة وتركيعها، والتطبيع اعتداء صارخ على الأمة وحقوقها، حاضرها ومستقبل أجيالها، والثوابت الوطنية، متابعًا: "القدس كلها في دائرة الخطر، ويجب العمل على حمايتها، والمسجد الأقصى في خطر".
وأكد أن "شعبنا في القدس سينتصر بثباته ودفاعه عن الأقصى، فالقدس قضية أمة وليست قضية شعب، فلا بد للأمة أن تحرر القدس، والقدس عصية على الانكسار".
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