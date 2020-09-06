جنين: قرار بإغلاق قرية "فحمة" 48 ساعة وإعادة الحياة لطبيعتها ببلدة برقين

قرر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب إغلاق قرية "فحمة" لمدة 48 ساعة، ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 2020/9/6 وحتى صباح الثلاثاء الموافق 2020/9/8.





يأتي ذلك لتمكين فرق الطب الوقائي من إجراء الفحوص اللازمة وتتبع الخريطة الوبائية بعد تسجيل أربع إصابات بفيروس (كورونا) في القرية.



وقرر الرجوب برفع الإغلاق عن بلدة "برقين"، لتعود الحياة لطبيعتها مع مطالبة أهالي البلدة بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية.

رام الله - دنيا الوطن