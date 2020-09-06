إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس (كورونا) في العالم نسبة لعدد السكان

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد التلفزيون الإسرائيلي، مساء السبت، بأن إسرائيل سجلت أعلى معدل إصابة بفيروس (كورونا) في العالم بالنسبة لعدد السكان، حيث بلغ معدل الإصابات في اليوم لكل مليون مقيم فيها 199.3 شخص.



ووفق إحصائيات نقلتها القناتان "12 و13"، عن بيانات نشرتها جامعة جونز (هوبكنز) الأمريكية، فقد أظهرت الأرقام أن متوسط عدد الإصابات بالعدوى الجديدة في اليوم في إسرائيل بلغ (حتى 2 سبتمبر)، 199.3 حالة لكل مليون مقيم خلال 24 ساعة، متجاوزة بذلك البرازيل (188 إصابة جديدة في اليوم لكل مليون شخص) ، وإسبانيا (178) ، والولايات المتحدة (129) وفرنسا (80).



إلى ذلك، قررت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع فرض إجراءات الإغلاق في أكثر من 30 مدينة صنفت "حمراء" بالنسبة لوباء كورونا، بدءا من يوم الاثنين.



وتشمل القيود التي هي قيد المناقشة في المجلس الحكومي السياسي الأمني المصغر (كابينت)، حظر الدخول والخروج، وإبقاء السكان على مسافة 500 متر من منازلهم، ووقف وسائل النقل العام، وإغلاق الأعمال غير الأساسية وجميع المدارس، باستثناء دور الحضانة وبرامج التعليم الخاص.



يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في إسرائيل وصل حتى اليوم إلى 125260 إصابة، منها 985 حالة وفاة و99478 حالة شفاء.