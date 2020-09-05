شؤون فلسطينية

مصلحة مياه بلديات الساحل تجتمع مع الوفد الوزاري بمدينة غزة

مصلحة مياه بلديات الساحل تجتمع مع الوفد الوزاري بمدينة غزة
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
شارك رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل، ماجد أبو رمضان، والمدير العام لمصلحة المياه، منذر شبلاق، مساء السبت، في اجتماع مع الوفد الوزاري القادم من رام الله الى قطاع، الذي يضم كلاً من: وزيرة الصحة، مي الكيلة، ووزيرة شؤون المرأة، آمال حمد، ووزير الإسكان والأشغال العامة، محمد زيارة ووزير الريادة والتمكين، أسامة السعداوي، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف.

وحضر الاجتماع مع الوفد الوزاري، ممثلون عن وزارة الأشغال، ووزارة الحكم المحلي، وسلطة المياه الفلسطينية.

ووفق بيان مصلحة بلديات الساحل، فإن الاجتماع يهدف إلى بحث ومناقشة سُبل دعم الاحتياجات الطارئة الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، خاصة بظل جائحة (كورونا) وما فرضته من تداعيات على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.

ومن جهته، أوضح أبو رمضان، بأن الحاجة تتلخص حالياً في دعم جهود مصلحة المياه والبلديات من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات، خاصة في ظل نقص الإمكانيات، والتدني الحاد في الجباية، مؤكداً على أهمية العمل على توفير كافة المواد التي تستخدم في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، خاصة محطات تحلية المياه.

وفي السياق ذاته، أكد شبلاق على أهمية وضرورة توفير احتياجات مصلحة المياه والبلديات في قطاع غزة، والعمل على توفير ميزانية تشغيلية لمرافق المياه والصرف الصحي من كلور، ومواد كيميائية، وقطع غيار، وسولار، ودعم رواتب الموظفين العاملين في هذا القطاع الخدماتي المهم إلى حين تجاوز الأزمة التي فرضتها جائحة (كورونا).

وبدورهم، أكد أعضاء الوفد الوزاري، على حرص الحكومة الفلسطينية على تأمين كافة الاحتياجات الطارئة لمصلحة المياه والبلديات، من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، ودعم كافة المجهودات الرامية لحماية أبناء شعبنا في قطاع غزة، من كافة المخاطر الصحية والبيئية.

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