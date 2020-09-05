إسرائيل: عدد وفيات فيروس (كورونا) تجاوز 1000

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن عدد ضحايا (كورونا) تجاوز 1000، بعد تسجيل 1007 حالات وفاة.



وتفيد بيانات محدثة نشرتها الوزارة، بأن عدد مرضى (كورونا) يبلغ قرابة 129 ألفاً، توصف حالة 439 بـ "خطيرة" يخضع 128 منهم للتخدير والتنفس الاصطناعي.



وأعرب المدير العام لوزارة الصحة، حيزي ليفي عن قلقه العميق حيال هذه المعطيات، وقال في حديث متلفز: إن المستشفيات تكتظ بالمرضى، ولا يوجد تغير ملحوظ في تصرفات الجمهور، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأضاف: أنه سيقدم للحكومة غداً، قائمة بأسماء تسع مدن حمراء سيفرض عليها إغلاق، معرباً عن أمله في تفادي فرض إغلاق شامل في إسرائيل، من شأنه أن يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة.

ويشار إلى أن نسبة الوفيات من بين الحالات التي انتهت، إما بالشفاء أو بالوفاة، تبلغ 1% فقط، بالمقارنة مع 4% عالمياً.