قلقيلية: قرار بإغلاق المدينة 72 ساعة بعد تزايد كبير بإصابات (كورونا)

قررت محافظة قلقيلية، مساء اليوم السبت، إغلاق المدينة لمدة 72 ساعة، تبدأ من الساعة الخامسة من مساء يوم غدً الأحد 6/9/2020، وحتى الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 9/9/2020.



وقالت المحافظة، في البيان الذي نشرته على صفحتها على (فيسبوك): إنها ستتمكن من خلال هذا الإغلاق- حسب توصية جهة الاختصاص (وزارة الصحة)- من كسر السلسلة الوبائية للفيروس، وستتمكن الطواقم الطبية من حصر المخالطين.



ويشمل الإغلاق وفق البيان، كافة مناحي الحياة وتغلق كافة المنشآت الرسمية والخاصة باستثناء المخابز، حيث تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، والصيدليات، تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساء.



وبالنسبة للمزارعين، من الساعة الخامسة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً للري وجني المحصول، وسيكون سوق الخضار المركزي مفتوحاً، والطريق إلى المعبر الشمالي مغلقاً.



وشددت المحافظة على أنها أوعزت إلى الشرطة والأجهزة الأمنية بالتشدد في الإجراءات، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.



وأعرب المحافظ عن أمله من مواطنينا الالتزام بالتعليمات الصادرة، لأننا سنضطر لاتخاذ عقوبات مغلظة بحق المخالفين، وسيكون متسع للمواطنين حتى الساعة الخامسة مساءً من أجل التزود بالاحتياجات الضرورية: شحن كهرباء، والتزود بالمواد التموينية، والوقود للمؤسسات العامة، والصحة والأمن.

جاء ذلك، في بيان صحفي، صدر عن مكتب محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، مساء اليوم، نظراً لارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المدينة، والناتجة عن المخالطة في التجمعات المختلفة، وبعد الرجوع إلى رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية وجهات الاختصاص، وبعد الاجتماع الموسع للجنة الطوارئ، الذي عقد في دار المحافظة، مساء هذا اليوم.