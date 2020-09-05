شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، منازل المواطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المستوطنين، هاجموا بالحجارة، تحت حماية جنود الاحتلال، منازل تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات النتشة، ومسودة، وزاهدة، وجابر، واعتدوا على المقبرة الإسلامية محاولين كسر الشواهد، التي نصبت على القبور.

وقالت الوكالة: إن المستوطنين، الذين هاجموا المنازل، وأصابوا سيدة ثلاثينية، تدعى أم أنس بحجر في قدمها، ووجهوا الشتائم العنصرية والمسيئة للسكان، وهددوهم بترحيلهم والاستيلاء على منازلهم، وبمزيد من العنف والاعتداءات اليومية.

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