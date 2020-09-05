شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الشقيقان الجريحان جدعون بوضع صحي خطير في مستشفى العفولة

هيئة الأسرى: الشقيقان الجريحان جدعون بوضع صحي خطير في مستشفى العفولة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد خالد محاجنة، محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء السبت، أن الأسيران الجريحان الشقيقان أحمد ومحمد جدعون (22 و27 عاماً) من مخيم جنين، يقبعان في وحدة العناية المكثفة بمشفى العفولة، بوضع صحي خطير ومقلق.

وبين محاجنة، بعيد زيارته للمشفى اليوم، أن الجريح محمد جدعون فاقد للوعي، وفقد كميات كبيرة من الدماء بسبب إصابته البليغة والخطيرة للغاية بالقدم اليسرى، حيث أجريت له عملية جراحية لإزالة بعض الشظايا، وستجرى له عملية أخرى غداً الأحد.

وأوضح، أن شقيقه الجريح أحمد، تم نقله لوحدة العناية المكثفة عصراً، وهو تحت تأثير المخدر، بسبب إصابته البالغة بالوجه والرقبة، والتي صنفت على أنها بين المستقرة والصعبة، حيث أجريت له عمليتان جراحيتان ظهر اليوم، وستجرى له أخرى خلال الأيام المقبلة في منطقة الرقبة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت فجر اليوم، بتفجير باب منزل عائلة الشقيقين جدعون في مخيم جنين، باستخدام عبوة ناسفة، ما أسفر عن إصابتهما بشظايا وتطاير قطع من لحوم أجسادهم على الأرض، ثم تم اعتقالهما واقتيادهما إلى جهة مجهولة، في مشهد إجرامي لا يشبه سوى تصرف العصابات والمافيا.

وحملت الهيئة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والوحدة التي اقتحمت منزلهما المسؤولية الكاملة عن حياة الشقيقين جدعون، مؤكدة على أن ما حصل هو محاولة اغتيال حقيقية بصورة بشعة ومتعمدة لقتلهما وتقطيع أجسادهما.

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