شؤون فلسطينية

بعد اتهامات الإدارة الأمريكية.. حماس: لا نعرف جماعة "بوجالو بوا" أو أي من أعضائها

بعد اتهامات الإدارة الأمريكية.. حماس: لا نعرف جماعة "بوجالو بوا" أو أي من أعضائها
رام الله - دنيا الوطن
نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) معرفتها بجماعة (بوجالو بوا) أو أي من أعضائها، مستنكرة "محاولة الإدارة الأمريكية الربط بين الحركة، وأي من أعضاء هذه المجموعة، وتعتبر أنها محاولة يائسة لتشويه سمعة الحركة، بناء على طلب "إسرائيل" أو قيادتها المتطرفة".

وأضافت حركة حماس في بيان وصل "دنيا الوطن"، "ترفض حماس كمؤسسة وأفراد، حملة التضليل هذه التي تتعمد نشر معلومات كاذبة، وتعدها محاولة لتشويه تاريخ الحركة ونضالها".

وأكدت حماس، أنها حركة تحرر وطني فلسطينية، تحصر نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة حول العالم، متابعة: "لم تحاول حماس خلال تاريخها، وليس لديها نية مطلقًا لممارسة أي عنف ضد الولايات المتحدة".

وذكرت الحركة، "تأتي هذه الاتهامات في إطار خطة مدروسة من قبل الإدارة الأمريكية؛ لتصفية القضية الفلسطينية ومقاومتها، وهي محاولة من هذه الإدارة؛ لكسب المزيد من دعم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة في الحملة الانتخابية الحالية".

وختمت الحركة بياتها بالقول: "نحن في حماس نعي جيدًا الاضطهاد الذي يعاني منه السود في أمريكا، ونعبر عن تضامننا معهم، ونأمل في يوم من الأيام، أن يتم الاعتراف بحقوقهم، وكذلك حقوقنا غير القابلة للتصرف".

أخبار ذات صلة

جنين: قرار بإغلاق قرية &#34;فحمة&#34; 48 ساعة وإعادة الحياة لطبيعتها ببلدة برقين

جنين: قرار بإغلاق قرية "فحمة" 48 ساعة وإعادة الحياة لطبيعتها ببلدة برقين

مصلحة مياه بلديات الساحل تجتمع مع الوفد الوزاري بمدينة غزة

مصلحة مياه بلديات الساحل تجتمع مع الوفد الوزاري بمدينة غزة

هيئة حقوقية تُعلق على تفريق تجمع برام الله احتج على انضمام فلسطين لـ (سيداو)

هيئة حقوقية تُعلق على تفريق تجمع برام الله احتج على انضمام فلسطين لـ (سيداو)

قلقيلية: قرار بإغلاق المدينة 72 ساعة بعد تزايد كبير بإصابات (كورونا)

قلقيلية: قرار بإغلاق المدينة 72 ساعة بعد تزايد كبير بإصابات (كورونا)

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل

هيئة الأسرى: الشقيقان الجريحان جدعون بوضع صحي خطير في مستشفى العفولة

هيئة الأسرى: الشقيقان الجريحان جدعون بوضع صحي خطير في مستشفى العفولة

فيديو.. الكيلة لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: هذا ما يقلقنا بشأن انتشار وباء (كورونا) بقطاع غزة

فيديو.. الكيلة لـ "دنيا الوطن": هذا ما يقلقنا بشأن انتشار وباء (كورونا) بقطاع غزة

&#34;التعليم البيئي&#34;: العودة التدريجية للمدارس تقتضي رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي

"التعليم البيئي": العودة التدريجية للمدارس تقتضي رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: قرار بإغلاق قرية &#34;فحمة&#34; 48 ساعة وإعادة الحياة لطبيعتها ببلدة برقين

جنين: قرار بإغلاق قرية "فحمة" 48 ساعة وإعادة الحياة لطبيعتها ببلدة برقين

مصلحة مياه بلديات الساحل تجتمع مع الوفد الوزاري بمدينة غزة

مصلحة مياه بلديات الساحل تجتمع مع الوفد الوزاري بمدينة غزة

هيئة حقوقية تُعلق على تفريق تجمع برام الله احتج على انضمام فلسطين لـ (سيداو)

هيئة حقوقية تُعلق على تفريق تجمع برام الله احتج على انضمام فلسطين لـ (سيداو)

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل

هيئة الأسرى: الشقيقان الجريحان جدعون بوضع صحي خطير في مستشفى العفولة

هيئة الأسرى: الشقيقان الجريحان جدعون بوضع صحي خطير في مستشفى العفولة

&#34;التعليم البيئي&#34;: العودة التدريجية للمدارس تقتضي رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي

"التعليم البيئي": العودة التدريجية للمدارس تقتضي رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي

صور: مدير عام هيئة المدن الصناعية يتفقد إجراءات السلامة لمنطقة &#34;غزة الصناعية&#34;

صور: مدير عام هيئة المدن الصناعية يتفقد إجراءات السلامة لمنطقة "غزة الصناعية"

&#34;الأزهر&#34; بغزة: تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة المؤامرة

"الأزهر" بغزة: تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة المؤامرة

منوعات

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

شاهد: ابن تيم حسن يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم تمكنه من الكلام بالعربية

شاهد: ابن تيم حسن يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم تمكنه من الكلام بالعربية

شاهد: عمرو أديب يكشف مفاجأة بقضية (فيرمونت): فسق وفجور أم اغتصاب؟

شاهد: عمرو أديب يكشف مفاجأة بقضية (فيرمونت): فسق وفجور أم اغتصاب؟

طائر يخدش شفاه مريم حسين أمام متابعيها .. والسبب صادم

طائر يخدش شفاه مريم حسين أمام متابعيها .. والسبب صادم

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تغني &#34;بالبنط العريض&#34; بنفس صوت وحركات والدتها

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تغني "بالبنط العريض" بنفس صوت وحركات والدتها

فنانة كويتية تُعلن الاعتزال وتفضح فناناً حاول إقامة عِلاقة معها

فنانة كويتية تُعلن الاعتزال وتفضح فناناً حاول إقامة عِلاقة معها

شاهد: سارة الكندري منهارة بالبكاء وتعلن اعتزال السوشيال ميديا بضغط من زوجها

شاهد: سارة الكندري منهارة بالبكاء وتعلن اعتزال السوشيال ميديا بضغط من زوجها

فيديو وصور: هجوم وانتقاد لـ &#34;أروى&#34; بسبب ظهورها بالمايوه

فيديو وصور: هجوم وانتقاد لـ "أروى" بسبب ظهورها بالمايوه

شاهد: فيديو طريف يجمع بين ياسمين صبري وشقيقها في حديقة منزلها

شاهد: فيديو طريف يجمع بين ياسمين صبري وشقيقها في حديقة منزلها

عربي

52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

الجامعة العربية: افتتاح صربيا وكوسوفو سفارتيهما بالقدس المحتلة إجراء باطل ومدان

الجامعة العربية: افتتاح صربيا وكوسوفو سفارتيهما بالقدس المحتلة إجراء باطل ومدان

صحيفة: عقوبات أمريكية ستفرض على شخصيات لبنانية

صحيفة: عقوبات أمريكية ستفرض على شخصيات لبنانية

العراق.. إحباط عملية تفجير خيم المتظاهرين في ذي قار

العراق.. إحباط عملية تفجير خيم المتظاهرين في ذي قار