شؤون فلسطينية

فيديو.. الكيلة لـ "دنيا الوطن": هذا ما يقلقنا بشأن انتشار وباء (كورونا) بقطاع غزة

فيديو.. الكيلة لـ "دنيا الوطن": هذا ما يقلقنا بشأن انتشار وباء (كورونا) بقطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم السبت، أن هناك صعوداً في حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن "ما يقلقنا هو الكثافة السكانية العالية الموجودة في القطاع، حيث تعتبر أعلى كثافة سكانية في العالم، مع وجود 5000 نسمة لكل كيلو متر واحد.

وشددت الكيلة، أن انتشار الوباء مع هذه الكثافة السكانية العالية، سيكون سريعاً، وهذا ما يقلقنا فيما يتعلق بانتشار الوباء، لأن انتشار الوباء سريع، وسيكون أسرع في حال الازدحام والتجمهر.

وأضافت وزيرة الصحة: لذلك جاءت تعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، للحضور إلى غزة من أجل مساعدة أهلنا، ووضع الاستراتيجيات مع وزارة الصحة من أجل رفع الوباء عن أهلنا في القطاع.

وفيما يتعلق بانتقال الوباء داخل المجتمع بالقطاع: قالت الكيلة: علمنا أن سيدة جاءت إلى مستشفى المقاصد في القدس، وتم تشخيصها من قبل الطبيب، بإصابتها بفيروس (كورونا)، قبل أن يتصل الطبيب في المستشفى، بمنسق اللجنة الوبائية في القطاع، د. يحيى عابد، وقال له: إن هناك حالة بالمغازي، وعليكم رصد الخارطة الوبئاية، وتبين أن هناك حالات.

وقالت الكيلة: "نحن نُقيّم الحالة في القطاع، ولا تزال تحت السيطرة، ونريد استكمال حالة السيطرة على انتشار الوباء، ويتمثل بتقييد الحركة، ووضع الكمامات، والتباعد، كما باقي مناطق العالم".

وفيما يتعلق بالشاحنات التي ستصل غداً إلى قطاع غزة، أكدت وزيرة الصحة، أن 20 شاحنة، تشمل ثمانية أجهزة تنفس، ستصل إلى القطاع غداً، كما تتضمن كافة مستلزمات (كورونا) مثل اللباس والقفازات والدواء، وستكون مساعدة للحد من انتشار الوباء.

وكان وفد وزاري برئاسة الكيلة، وصل قطاع غزة، صباح أمس الجمعة، للاطلاع على الأوضاع الصحية، بعد انتشار وباء (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع.

 

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