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السودان: إدارة ترامب طلبت منا التطبيع مع إسرائيل مقابل رفعنا من قائمة الإرهاب

السودان: إدارة ترامب طلبت منا التطبيع مع إسرائيل مقابل رفعنا من قائمة الإرهاب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، ماهية الشرط الأمريكي، لرفع اسم بلاده من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مؤكدًا على أن أمريكا، وعدت إمكانية رفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب، بشرط تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأكد قمر الدين، وفق ما نقلت قناة (الميادين)، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جاء إلى الخرطوم وطرح ملفين، الأول التطبيع بين السودان وإسرائيل، والثاني حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووضع الملفين في سلة واحدة".

وأشار إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، طرح رداً على عرض بومبيو، سؤالاً مفاده؛ ماذا يجني السودان اقتصادياً أو متى يُرفع من قائمة الإرهاب؟".

وأشار إلى أن بومبيو أثناء لقائه به، أوضح أنه لا يمانع من رفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب مقابل التطبيع، موضحًا أن بومبيو رد بأن حكومته، ستدرس الأمر مع "إسرائيل" ومن ثم ترد.

وأضاف: "بومبيو لم يتحدث عن الجانب الإسرائيلي المعني بالتطبيع، لكن لم يقدم الالتزام الواضح، مثلاً يحدد سقفاً زمنياً لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الأمريكية، وطبعاً تحدث عن معونات أمريكية، وهي شيء لا يستحق الذكر".

ولفت قمر الدين إلى أن" قضية إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، أصبحت قضية رأي عام أمريكي، والإعلام الأمريكي المؤثر، يقول: إن الوقت قد حان لحذف اسم السودان من قائمة الإرهاب"، مؤكداً بقوله: "كلي ثقة أن السودان سيغادر القائمة الإرهابية بالتطبيع مع إسرائيل أو بغيره".

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