آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

نظَّم الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت، تظاهرة خارج مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في شارع بلفور بالقدس، وفي عدة مدن، للأسبوع الحادي عشر على التوالي، مطالبين نتنياهو بالاستقالة في ضوء محاكمته بالفساد.



وقالت صحيفة (هآرتس): إن تظاهرة، انطلقت من جسر "سترينغ" في القدس، باتجاه التجمع أمام مقر الإقامة الرسمي لنتيناهو، إضافة إلى تظاهرات، نظمت عند التقاطعات، وعلى الجسور في أنحاء متفرقة، وأمام منزل نتنياهو الخاص في قيسارية.



وأوضحت الصحيفة، أن التظاهرات تشهد احتكاكات بين المتظاهرين و شرطة الاحتلال، التي تحاول تفريقهم، حيث تم اعتقال 13 ناشطًا من المناهضين للحكومة ليلة الجمعة، بعد محاولتهم إزالة حواجز وضعتها الشرطة في شارع بلفور، وتم تقديم لوائح اتهام بحق 9 منهم، وسيمثلون أمام المحكمة في وقت لاحق.