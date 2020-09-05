صور.. مدير عام هيئة المدن الصناعية يتفقد إجراءات السلامة لمصانع "غزة الصناعية"



وشارك في الجولة مدير دائرة المستثمرين بالهيئة باجس الدلو، ومدير دائرة العمليات بشركة (بيدكو)، معاذ مقاط، ومدير الامن بالشركة، واطلع الوفد خلال الجولة على سير العمل داخل المصانع.



وقد استهل الوفد جولته لمصنع هانوفر للألبان والاطلاع على العملية الانتاجية وخطوط الانتاج للمصنع والاستماع من أصحاب المنشأة على المعيقات وإمكانية تقديم الدعم والخدمات لهم.



كما تم زيارة مصنع يونيبال 2000 للملابس الجاهزة والاطلاع على كيفية سير عملية التصدير للخارج، وزيارة شركة الشرق الأدنى للتوزيع والتسويق، وشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي.



وقدم أصحاب المصانع والشركات شرحاً مبسطاً على آليات التعقيم التي يقوم بها كل مصنع، بالإضافة إلى تطبيق كافة معايير السلامة العمالية وارتداء اللباس الواقي وفرض التباعد بين العمال.











وشكر الحوراني كافة المصانع العاملة، مثمناً دورهم في دعم المواطنين وتوفير المواد الغذائية وكافة المستلزمات الطارئة لقطاع غزة في ظل جائحة (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأجرى مدير عام هيئة المدن الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني م. عماد الحوراني جولة تفقدية للمصانع العاملة في مدينة غزة الصناعية.