شؤون فلسطينية

"الأزهر" بغزة: تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة المؤامرة

"الأزهر" بغزة: تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة المؤامرة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جامعة الأزهر بغزة، اليوم السبت، بياناً أكدت فيه ضرورة تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة المؤامرة.

وقالت الجامعة: إن "شعبنا الفلسطيني بكل قواه ومؤسساته ومثقفيه ومواطنيه وتوجهاته يتطلعون إلى القرارات التي صدرت عن اجتماع الأمناء العامين للحركات والفصائل الفلسطينية، باعتبارها الخطوة الصحيحة، ومسار الخلاص الموضوعي لتجاوز انقسامنا الداخلي وصياغة موقف رشيد يتصدى للتحالف الامريكي الصهيوني القاصد تصفية قضية فلسطين وطنا وشعبا وتاريخا ومستقبلا".

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

جامعة الأزهر-غزة تقف خلف فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدين على أهمية الوحدة الوطنية لصد المؤامرات والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني

كما وندين المحاولات الأمريكية الصهيونية الرامية إلى تجاوز كل مرجعيات التسوية السياسية ومضامين الشرعية الدولية؛ نحو الحق الفلسطيني الراسخ في الاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين

إن شعبنا الفلسطيني بكل قواه ومؤسساته ومثقفيه ومواطنيه وتوجهاته يتطلعون إلى القرارات التي صدرت عن اجتماع الأمناء العامين للحركات والفصائل الفلسطينية، باعتبارها الخطوة الصحيحة، ومسار الخلاص الموضوعي لتجاوز انقسامنا الداخلي وصياغة موقف رشيد يتصدى للتحالف الامريكي الصهيوني القاصد تصفية قضية فلسطين وطنا وشعبا وتاريخا ومستقبلا.

إن اصرار فخامة الرئيس محمود عباس لجمع شمل القوى والحركات والفصائل الوطنية والاسلامية؛ لتبني موقفا وحدويا مقاوما لكل مشاريع التصفية التي تبدا في تل أبيب وتمر في واشنطن وليس انتهاء في عواصم العرب؛ يعكس أصالة ثورة شعبنا وقيادته، ويكرس وعي الفلسطينيين الدائم أن وحدتنا وصلابة جبهتنا الداخلية هي الكفيلة بدحر كل المتآمرين والمطبعين، وإعادة الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح الحرب ومفتاح السلام في الشرق الاوسط والعالم برمته.

إن مبادرة فخامة الرئيس في هذا الصدد والنظر في ترتيب أولوياتنا الفلسطينية، ورفع مطالبنا السياسية وفقا للشرعية الدولية، وتعزيز المقاومة الشعبية ضد الغول الاستيطاني، والبحث عن الاجماع والاتفاق الفلسطيني، كلها طموحات مشروعة للشعب الفلسطيني الذي يتوقعها من فخامة الرئيس والامناء العامين للفصائل والحركات الوطنية والفلسطينية.

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