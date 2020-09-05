محافظ سلفيت: إغلاق قرية "سرطة" 48 ساعة بعد إصابة سيدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لسيدة من قرية "سرطة" موجودة حالياً في مستشفى نابلس التخصصي.
أفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لسيدة من قرية "سرطة" موجودة حالياً في مستشفى نابلس التخصصي.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): أن حالة الإصابة تعاني من أعراض (كورونا) وقد تم أخذ عينة لها في نابلس، وكانت النتيجة إيجابية، وتبين أنها خالطت عدداً كبيراً من النساء ببيت عزاء يخص العائلة.
وتابع: لذلك يتم إغلاق القرية لمدة 48 ساعة، تبدأ من منتصف هذه الليلة، وذلك حتى يتسنى للطب الوقائي، حصر المخالطين، وسحب العينات للفحص.
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