محافظ سلفيت: إغلاق قرية "سرطة" 48 ساعة بعد إصابة سيدة بفيروس (كورونا)





وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): أن حالة الإصابة تعاني من أعراض (كورونا) وقد تم أخذ عينة لها في نابلس، وكانت النتيجة إيجابية، وتبين أنها خالطت عدداً كبيراً من النساء ببيت عزاء يخص العائلة.





وتابع: لذلك يتم إغلاق القرية لمدة 48 ساعة، تبدأ من منتصف هذه الليلة، وذلك حتى يتسنى للطب الوقائي، حصر المخالطين، وسحب العينات للفحص.

رام الله - دنيا الوطنأفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لسيدة من قرية "سرطة" موجودة حالياً في مستشفى نابلس التخصصي.