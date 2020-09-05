جيش الاحتلال: مناورة غداً في منطقة "فرقة الضفة" تستمر يومين

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، إن مناورة عسكرية تبدأ غداً الأحد، في منطقة "فرقة الضفة" تنتهي مساء الثلاثاء.



وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن حركة نشطة لقوات الأمن سيتخلل المناورة، كما سيسمع إطلاق نار.