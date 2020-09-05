جامعة الأزهر بغزة تُصدر بياناً بشأن التسجيل والدراسة للفصل الأول 2021/2020

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جامعة الأزهر بغزة، اليوم السبت، أن التسجيل للفصل الدراسي الأول للعام 2020/2021، سيبدأ يوم الأحد الموافق 13 أيلول/سبتمبر 2020، على أن تبدأ الدراسة للفصل الأول في 20 أيلول/سبتمبر 2020.





وقالت الجامعة، في بيان صحفي: سيتم اعتماد التعليم الإلكتروني على منصة (مودل) مؤقتاً، ونلفت عناية طلبتنا إلى أننا سننتقل إلى التعليم المدمج أو الوجاهي، وفقاً لمستجدات الحالة الوبائية القائمة في قطاع غزة.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



بداية تتمنى جامعة الأزهر-غزة لكل أبنائنا الطلبة موفور الصحة والسلامة، وندعو الله أن يحمي شعبنا ووطننا، وأن يحفظ الجميع من كل مصاب وشر.



وفي ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة بعد تفشي جائحة كورونا، فإننا نؤكد اعتزازنا وافتخارنا بأبنائنا الطلبة وبروحهم المثابرة في مواصلة مسيرتهم التعليمية رغم كل الصعاب والمحن التي تحيط بنا وبشعبنا وقضيتنا الوطنية.



وحرصاً منا على سلامة أبنائنا الطلبة في ظل الجائحة الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة حالياً، وفي ذات الوقت مساندتهم في تحصيلهم الدراسي، وحتى لا يفقدوا فرصة التعليم الجامعي في ظل الظروف الراهنة، والتزاما بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ من تقسيم للمحافظات والعزل الجماعي وحظر التجوال، واستجابة لتعليمات فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والحكومة الفلسطينية، فقد قررت الجامعة استكمال التسجيل والدراسة للفصل الدراسي الاول 2020/2021 وفقاً للإرشادات والتوجيهات الآتية.



أولاً: سيبدأ بإذن الله التسجيل للفصل الدراسي الاول للعام 2020/ 2021 يوم الأحد الموافق 13/9/2020، وستبدأ الدراسة للفصل الأول في 20/9/2020.



ثانياً: اعتماد التعليم الالكتروني على منصة المودل مؤقتاً، ونلفت عناية طلبتنا أننا سننتقل الى التعليم المدمج أو الوجاهي وفقا لمستجدات الحالة الوبائية القائمة في قطاع غزة.



ثالثاً : أعدت إدارة الجامعة الخطط التعليمية المناسبة للانتقال إلى التعليم المدمج أو الوجاهي؛ في مرحلة التعايش مع الجائحة حين إعلان الجهات ذات الاختصاص ذلك.



رابعاً: يتم اعتماد تقييم الطلبة حال الاستمرار في التعليم الالكتروني على الدرجات الرقمية موزعة على اعمال الفصل والامتحان النهائي.



خامساً: اعتماد التدريس في المساقات العملية والسريرية وجاهياً وذلك حين استئناف الدراسة في الجامعة.



سادساً: إطلاق منصة إلكترونية تقوم بالتواصل المباشر مع الطلبة الجدد لتعليمهم وتدريبهم على كيفية التعامل والتواصل في التعليم الإلكتروني.



سابعاً: اعتماد التدريس الوجاهي في مساقات الدراسات العليا؛ حين انتهاء العزل الجماعي وإجراءات حظر التجوال في القطاع وبما يتفق مع البروتوكول الطبي لوزارة الصحة.



سيتم تقييم جملة هذه الإرشادات والتوجيهات دورياً للانتقال إلى خطط بديلة حال تغيرت الخريطة الوبائية والإجراءات الميدانية الراهنة في القطاع.







