الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 131 منشأة وتخالف خمس أخرى

أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.









وتم زيارة ومتابعة 131 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 99 منها بشروط السلامة العامة، فيما خالفت اللجان خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة.

كما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 27 منشأة غير ملتزمة.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

رام الله - دنيا الوطن