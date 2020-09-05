المؤتمر الشعبي العربي يهنئ الرئيس عباس بنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ المؤتمر الشعبي العربي، الرئيس محمود عباس، بنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في مدينتي رام الله وبيروت، وإجماع قادة الفصائل على أهمية نبذ الفرقة وتوحيد الكفاح ودوافع مقوماته في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من تاريخ النضال الجماهيري الفلسطيني.



وقال المؤتمر في برقية إلى الرئيس محمود عباس، إن بعض الدول العربية باتت تتهافت على الانبطاح أمام العنجهية الأميركية الإسرائيلية، وتصم الآذان عن سماع صوت الجماهير الفلسطينية الهادرة وتضحيات وآلام ودماء أبنائها في الداخل والشتات.



وأضاف أن التطورات الأخيرة على الأصعدة الفلسطينية والعربية والاقليمية والدولية تفرض اليوم اكثر من اي وقت مضى تفعيل ما تم طرحه وما اعلن من نتائج اجتماع الفصائل الأخير، وما يتفق مع طروحات وطموحات الجميع نحو الوحدة.



وشدد على أهمية رص الصفوف وبذل مزيد من الجهود للوحدة والصمود والتضحيات لتحقيق الأهداف التي تجمع عليها جماهير الأمة، على طريق التحرير، وإسقاط كل دوافع التخلي عن عروبة فلسطين.



وفيما يلي نص البرقية التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها:



سيادة القائد محمود عباس (ابو مازن) المحترم

رئيس دولة فلسطين



تحية عربية نضالية وبعد:



فإننا في المؤتمر الشعبي العربي نهنئكم بنجاح جلسات اجتماعكم الاخير في رام الله وبيروت وما سمعنا من اجماع قادة المنظمات التي تمثلت في تلك الاجتماعات من تأكيد على اهمية نبذ الفرقة وتوحيد الكفاح ودوافع مقوماته في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من تاريخ النضال الجماهيري الفلسطيني الذي اخذ يعبر برزخاً خطيراً ومهماً بعدما تراجع اليوم بعض عرب اللسان الهوية عما كانوا يزعمون من اعتبار مسألة عروبة فلسطين انها قضية العرب الاولى وباتوا يتهافتون على الانبطاح امام العنجهية الامريكية الصهيونية واخذوا يصمون الآذان عن سماع صوت الجماهير الفلسطينية الهادرة وتضحيات وآلام ودماء ابنائها في الداخل والشتات.



السيد الرئيس ابو مازن...



إن التطورات الاخيرة على الاصعدة الفلسطينية والعربية والاقليمية والدولية قد فرضت اليوم وتفرض اكثر من اي وقت مضى تفعيل ما قد تم طرحه وما اعلن من نتائج لقاء القادة الاخير وما يتفق مع طروحات وطموحات الجميع نحو التوحيد وهو ما يدعو كافة الجماهير والمخلصين من القادة ولا نشكك نحن بدورنا في ان رائد الجميع هو رص الصفوف وبذل المزيد من اسباب الوحدة والصمود والتضحيات لبلوغ الاهداف التي تجمع عليها جماهير الامة على طريق التحرير واسقاط كل نوازع ودوافع التخلي عن عروبة فلسطين بكاملها من البحر الى النهر.





* ولتعش فلسطين حرة عربية.

* وليعش نضال امتنا العربية على طريق الوحدة والحرية والتقدم.



الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي

المحامي احمد عبد الهادي النجداوي