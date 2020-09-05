شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: لازلنا بمرحلة احتواء تفشي وباء (كورونا) ولم نسيطر عليه بعد

الصحة بغزة: لازلنا بمرحلة احتواء تفشي وباء (كورونا) ولم نسيطر عليه بعد
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة: إن منحنى تفشي وباء (كورونا) لازال في تصاعد مستمر، ولم يتم السيطرة عليه بعد، وما زلنا في مرحلة احتواء التفشي وكسر حلقاته بكل السبل، مبينًا أن المرحلة الحالية لا تعني التعايش مع الوباء ولكننا نعمل على احتوائه.

وأضاف القدرة، في الإيجاز الحكومي بغزة، "تزايد الإصابات بـ (كورونا) في غزة يصل إلى منحنى خطير، خاصة أننا بتنا كل يوم نسجل أكثر من 100 إصابة في القطاع، حتى وصل خلال الساعات الماضية لتسجيل 110 إصابات".

وأكد أن التباين في أعداد الإصابات، وانتشار الوباء من منطقة إلى أخرى، يعود الى درجة التزام المواطنين بالضوابط والإجراءات، متابعًا: نؤكد أن وعي المواطن وإدراكه لصعوبة المرحلة الحالية هي ركيزة أساسية في حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من خطر الوباء.

وأشار القدرة إلى أن استهتار وتراخي بعض المواطنين، وعدم إدراكهم لخطر الوباء سيكون له انعكاسات خطيرة على صحة وحياة المواطنين، فلا تكن أخي المواطن سبباً في نقل الوباء إلى من حولك. 

وتابع: نؤكد أننا لم نصل حتى الآن غلى مرحلة احتواء الوباء والسيطرة عليه، ولازلنا نعمل على كسر حلقاته، وعلى الجميع أن يتعامل بأن كل من حوله مصابون دون تراخٍ أو استهتار.

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