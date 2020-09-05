الحية: ذاهبون لتخفيف بعض القيود بعدة مناطق بقطاع غزة والتشديد بمناطق أخرى

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إننا ذاهبون لتخفيف بعض القيود في بعض المناطق بقطاع غزة، والتشديد بمناطق أخرى، مبينًا أن خلية الأزمة في غزة تتابع مواجهة (كورونا) بمشاركة كافة القطاعات في القطاع، وبمساندة قيادة الحركة.



وأكد الحية، في الايجاز المسائي للجهات الحكومية بغزة، أنه "أُتخذت عدة سياسات لمواجهة (كورونا) واستنفرنا كافة طاقاتنا واتصالاتنا السياسية لرفد المنظومة الصحية والأمنية بكل الطاقات لمواجهة الفيروس".



وأضاف: "كانت السياسة المتبعة محاصرة كورونا وتتبع الخارطة الوبائية له، واتخذنا الإجراءات الكفيلة من حظر التجوال وتقييد الحركة في كل محافظات القطاع".



وذكر: نوازن بين الخدمة التي نريدها لشعبنا رغم ضعف البنية التحتية للقطاع الصحي وبين إمكانية وضرورة أن يعيش شعبنا بكرامة ويتحرك في المجتمع.



يتبع..