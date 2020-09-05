اشتية: لن نسمح بعودة الفلتان الأمني وسنحارب كل أشكاله ومظاهره

رئيس الوزراء د.محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية مساء اليوم السبت: إن الحكومة لن تسمح بعودة الفلتان الأمني، و"سنحارب كل أشكاله ومظاهره التي تزعزع السلم الأهلي والمجتمعي وأمننا الداخلي".



وأضاف رئيس الوزراء خلال لقائه، اليوم السبت في مكتبه برام الله، اللجنة الامنية في المجلس الثوري لحركة فتح، بحضور امين سر المجلس ماجد الفتياني: "لن نسمح لأحد بترهيب المواطنين أو ابتزازهم أو انتهاك حرماتهم، وحوادث إطلاق نار في الاعراس وغيره".



واستدرك اشتية: "في ظل الوضع السياسي الصعب وما تتعرض له قضيتنا من مؤامرات، ليس أمامنا إلا أن نوحد جهودنا ونكون جميعنا في مركب واحد لمواجهة كافة التحديات التي يتعرض لها شعبنا وقضيتنا".



وأشاد رئيس الوزراء باجتماع الأمناء العامين للفصائل برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، وما رافق ذلك من اجواء سادت الاجتماع، معولا عليه ليكون بارقة امل نحو تحقيق المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام.



تجدر الإشارة إلى أن لقاء رئيس الوزراء باللجنة الأمنية للمجلس الثوري يأتي ضمن سلسلة لقاءات عقدها مع امناء سر الاقاليم والمجلس الثوري للوقوف صفا واحدا في وجه مظاهر الفلتان والحفاظ على السلم الاهلي ومساندة المؤسسة الامنية لمحاربة هذه المظاهر.