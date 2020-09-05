الوزير أبو سيف: الحالة الوبائية بالقطاع باتت مجتمعية وسنقدم كل ما نستطيع لمواجهة (كورونا)

الوزير عاطف أبو سيف

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خاص دنيا الوطن

كشف وزير الثقافة الفلسطينية، عاطف أبو سيف، تفاصيل زيارة ومهام الوفد الوزاري الذي وصل قطاع غزة أمس الجمعة، وضم بجانبه وزيرة الصحة مي الكيلة ووزيرة المرأة آمال حمد ووزير الأشغال العامة محمد زيارة ووزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي.



وقال أبو سيف، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، إن مهمة الوفد الاطلاع على ما يجري في قطاع غزة والوقوف على حقيقة الأوضاع ووضع تصورات لمواجهة فيروس (كورونا)، مضيفاً: "هذا شعب واحد ومسؤولية الحكومة الفلسطينية شاملة".



وأضاف أبو سيف: "الانقسام الفلسطيني يُعيق الحكومة عن أداء الكثير من مهامها ولولا الانقسام لكانت الأوضاع بقطاع غزة أفضل مما هي عليه، والتعليمات لدينا أن ننظر كيف يمكن لنا أن نساعد في محاربة الجائحة ومعركتنا واحدة، وجملة اللقاءات التي نجريها منذ أمس للاطلاع على الأوضاع".



وتابع أبو سيف: "الحكومة الفلسطينية جادة بالقدرة التي يمكن لها أن تساعد فيها قطاع غزة، وفي المحصلة يجب أن آلام الانقسام للنظر في اسعاف وإنقاذ أهلنا بقطاع غزة، والوضع بالقطاع صعب جداً، ولدينا خشية شديدة من انزلاق الأمور لمراحل لا يمكن فيها تدارك الأمر".



وأكمل أبو سيف: "وفق السيناريوهات التي سمعناها من الإخوان في القطاع فإن الأمر مقلق ولكن ليس مستحيلاً تجاوزه خاصة إذا تكاثفت الجهود وصدقت النوايا،



وتابع أبو سيف: "واجهنا في الضفة الغربية أزمات كبيرة لكن الإدارة السليمة يمكن لها أن تنقذنا من الكثير من المخاطر، ومع التراكم والوقت ووضع الخطط السليمة وآلاف الاجتماعات طوال السبعة أشهر الماضية تمكنا من تحقيق قصة نجاح ولولا تدابيرنا لأصيب أكثر من ثلث سكان الضفة الغربية بفيروس كورونا".



واستطرد الوزير الفلسطيني: "كان السؤال الأساسي كيف نستطيع ان نواجه الوباء مشتركين، استمعنا لما تم فعله في قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين واستمعنا للتدابير اللازمة وتقارير الوضع الوبائي في الضفة الغربية وقطاع غزة".



وأضاف أبو يوسف: "تم نقاش صريح حول جميع الجوانب المتعلقة بالحالة الوبائية في قطاع غزة، يجب أن ننظر لأنفسنا أننا شعب واحد ولسنا شعبياً ونتمنى اصدار تقرير موحد عن الحالة الوبائية في الوطن، الدكتور مي قدمت 45 بروتوكل علاجي تم تطويرها وفق معايير دولية والأساس أن تكون استجابتنا موحدة".



وتابع: "المفارقة التاريخية ان المصابة بالمغازي وتم اكتشافها في القدس وهذه الرسالة لا يمكن أن نكون شعبين وأن تكون هناك جائحتان تصيب بلدنا، وقد تم نقاش صريح حول جميع الجوانب المتعلقة بالحالة الوبائية وكيفية تقديم خبرات من الضفة الغربية والمتابعة المواكبة".



واستطرد: "الأساس أن تكون استجابتنا موحدة، يجب توحيد المفاهيم وآليات العمل في قضايا الحجر والبروتكول العلاجي ما استمعنا إليه كان مبشرا وبالعمل المشترك يمكن إخراج شعبنا من عنق الزجاج وايصاله للحد المعقول".



واستكمل: "ننظر في الوضع الصحي وكيفية المساعدة واستمعنا لاحتياجات القطاع، وغداً ستصل إلى قطاع غزة العشرين شاحنة التي أرسلها الرئيس والتي تحتوي كل ما يحتاجه قطاع غزة لمواجهة كورونا بما فيه أجهزة تنفس صناعي، واستمرار الحالة تتطلب المزيد من التدخلات".



وشدد أبو سيف، على أن الحالة الوبائية باتت مجتمعية، ولم تعد فردية خاصة أنه لا يوجد مقدرة على تحديد البؤرة الوبائية، قائلاً: "نحن بحاجة لأخذ عينات عشوائية، ويجب الانتقال للفحص العشوائي، وغداً سيتم عمل لقاء مطول وواسع مع جميع العاملين في القطاعات الصحية بقطاع غزة من أجل بحث السيناريوهات التي طورتها وزارة الصحة خلال سبعة أشهر والتدخلات التي قامت بها لمنع عدم السيطرة على تفشي فيروس كورونا".



وتابع أبو سيف: "الأساس في كل ذلك تقديم الخبرة المعرفية من أجل البحث في التدخلات التي يجب أن تقوم بها الحكومة الفلسطينية من أجل المساعدة وتقديم المعونة، ورئيس الوزراء يتحدث بشكل شبه يومي مع الجهات المختصة لتأمين الاحتياجات الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة".



وأكمل: "نتمنى أن تتكلل زيارة هذا الوفد بوضع تصور شامل لما يمكن فعله لمساعدة أهلنا في قطاع غزة لتجاوز المحنة، ونحن ندعو الجميع للالتزام بالتعليمات الصادر عن الجهات المعنية بخصوص اتباع طرق الوقاية والسلامة".



وأضاف: "يجب اعداد خطط لدعم القطاعات المختلفة، لسنا مسؤولين بشكل كامل عن قطاع غزة، ولكن الحكومة الفلسطينية لن تتردد بالتدخل حيث أمكن وكان ذلك ممكناً في مساعدة هذه القطاعات"، لافتاً إلى أن الحكومة لم تحرم قطاع غزة من أي شيء.



وتابع: "فقط في قطاع غزة قامت وزارة التنمية الاجتماعية بزيادة عشرة آلاف حالة على كشفها السنة، وثلثي المستفيدين من كشف الشؤون الاجتماعية من المحافظات الجنوبية، والفيروس أصبح مجتمعياً والآن يجب أن نتدخل في كافة القطاعات وأبرزها العمال والفقراء الجدد والمنشآت التجارية والاقتصادية التي تضررت".



واستكمل: "سنقوم بكل ما في وسعنا لتوفير الإمكانيات سواء بشكل مباشر أو الوسطاء الدوليين الذين لا يتعاملوا مع قطاع غزة إلا عبر الحكومة الرسمية، وسنقوم بكافة مسؤولياتنا، ولقد التقينا ممثلين عن القطاع الصحي واستمعنا لمشاكلهم خاصة موضوع التقاعد المالي وانا كأحد أبناء غزة اعرف مشاكلها جيدا، وتلك القضايا وضعت على الطاولة ولكن الأزمة المالية والعائق المالي الذي أصاب السلطة جراء المواقف الشجاعة لها وفور انتهاء الأزمة سيتم إعادة النظر بالكثير من الإجراءات التي تمس قطاع غزة".



وأكد أبو سيف، أن الوفد الوزاري دخل إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز وذلك بعد التنسيق لهم من قبل منظمة الصحة العالمية، خاصة في ظل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وفق قرار القيادة الفلسطينية الأخير، حسب أبو سيف.



وتابع بالقول: "التقينا أيضاً مساء اليوم ممثلين عن قطاع البنية التحتية من سلطة المياه ومصلحة مياه الساحل والفريق الوطني لإعادة اعمار غزة ووزارة الاشغال في غزة والحكم المحلي وناقشنا واقع الخدمات وكيف يمكن حمايتها من التأثر بشكل يمس حياة الناس".