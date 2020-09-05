وزارة التربية والتعليم تضع بعض القواعد لاستخدام الكمامة في المدارس

رام الله - دنيا الوطنوضعت وزارة التربية والتعليم، بعض القواعد لاستخدام الكمامة للطلبة وللعاملين في المدارس، حيث من المقرر بدء العام الدراسي غدًا في الضفة الغربية.وقالت الوزارة، عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إنه "لا يوصى بارتداء الكمامة من قبل طلبة رياض الأطفال، كما يفضل أن يرتدي طلبة الصفوف 1-4 الكمامة في الساحات والصفوف.وأضافت الوزارة: "يلتزم طلبة الصفوف 5-12 بلبس الكمامة في الساحات والصفوف، وكذلك جميع الطلبة الذين يعانون من أمراض مزمنة أو متعلقة بالجهاز التنفسي أو نظام المناعة (مع ضرورة المتابعة الطبية)".وأكدت أنه يجب عدم استخدام الكمامة خلال ممارسة الرياضة مع الالتزام الدائم بالتباعد، والالتزام بلبس الكمامة في الطريق إلى المدرسة ذهاباً وإياباً، كما أنه يقوم المعلمون بتوجيه الطلبة للاستخدام الأمثل للكمامة ويتابعوا أية إشكالات أو صعوبات قد تظهر جراء ارتدائها.وختم الوزارة بالقول: "يبقى الحفاظ على التباعد في كل الأوقات شرطاً ملزماً لجميع الطلبة والعاملين في المدرسة، ويلتزم جميع العاملين في المدارس ورياض الأطفال بلبس الكمامة".