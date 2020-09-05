شاهد: صحة غزة تنشر الخارطة الوبائية لمصابي (كورونا) في محافظات القطاع

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا).وقالت الصحة في الإحصائية التراكمية حول جائحة (كورونا): إن "إجمالي الإصابات 691، منها 297 شمال القطاع، 282 في غزة، 64 في الوسطى، 40 في خانيونس، 8 في رفح".وكان الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، قال في وقت سابق: إن القطاع في مرحلة حساسة للغاية مع زيادة عدد المخالطين لمصابي فيروس (كورونا).وأكد القدرة، خلال استعراضه التقرير اليومي للحالة الوبائية في قطاع غزة، أن فرص زيادة الإصابات وارد، خاصة أننا في منطقة الأكثر اكتظاظ سكاني في العالم، داعيًا المواطنين التعاون وتحمل المسؤولية لكسر حلقات انتشار الوباء.وأضاف: "هناك تزايد لتفشي وباء (كورونا) في قطاع غزة وأصبحنا نسجل كل يوم نسجل أكثر من 100 وهذا ينذر بخطر".