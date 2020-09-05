سلطة النقد: إغلاق فروع المصارف في غزة حتى إشعار آخر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أنها قررت إغلاق فروع المصارف العاملة في قطاع غزة وذلك حتى إشعار آخر، بسبب التطورات الصحية في القطاع.



وقبل أسبوع، أصدرت سلطة النقد، اليوم، تعميماً للمصارف العاملة في المحافظات الجنوبية بإعادة فتح فروع المصارف في المحافظات الجنوبية ابتداءً من الثلاثاء الماضي، 2020/09/01، قبل أن تقرر إغلاق تلك الفروع اليوم.





وكانت الصحة بغزة، قد أعلنت السبت، عن حالة وفاة، و110 إصابات بفيروس (كورونا).



وقالت إن حصيلة الإصابات بالوباء في القطاع، ارتفعت منذ آذار/ مارس الماضي، إلى 807، بينها 6 وفيات، و89 حالة تعاف.