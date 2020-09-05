عريقات يكشف تفاصيل توصيات اللجان المنبثقة عن اجتماع الأمناء العامين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، على أن موافقة الرئيس محمود عباس على توصيات اللجان المنبثقة عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل قبل مباشرة عملها، يعتبر أكبر تفويض مُنح لجميع فصائل العمل السياسي.



وأشار في تصريح صحفي مساء يوم السبت، إلى أنه تم تحديد 5 أسابيع كجدول زمني للانتهاء من التوصيات، وتقديمها خلال الاجتماع المقبل، بمشاركة أمناء الفصائل وأعضاء اللجنتين التنفيذية والمركزية، وشخصيات وقيادات سياسية ودينية.



وأفاد بأن الرئيس أعلن بوضوح في ختام الاجتماع موافقته على توصيات اللجان الثلاث التي أصدر تعليماته بتشكيلها سواء على صعيد المقاومة الشعبية والسلمية، أو على صعيد المشروع الوطني والسياسي وتحقيق الشراكة السياسية، كذلك على صعيد تفعيل واستقلالية المؤسسات والهيئات ودوائر منظمة التحرير البيت المعنوي والسياسي لشعبنا، لضمان مشاركة الكل الفلسطيني تحت مظلة المنظمة .



وأكد خلال اتصالات أجراها مع عدد من وزراء الخارجية العرب، بينهم وزراء خارجية مصر والسعودية والاردن وعُمان قبيل اجتماع مجلس الجامعة العربية في التاسع من شهر سبتمبر الجاري، على مطالبة فلسطين بثبات وتمسك العرب بمبادرة السلام العربية، وعدم إقدام أي طرف على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي على غرار ما فعلته الإمارات.