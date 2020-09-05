52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

سُجِّل في الأردن، اليوم السبت، 52 إصابة بفيروس (كورونا)، منها 43 حالة محليّة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2353.



وأكدت وزارة الصحة الأردنية، وفق موقع (خبرني) أن الحالات توزعت على النحو التالي: 22 إصابة في عمّان، منها 15 حالة مخالطة لمصابين سابقين، و7 تحت الاستقصاء، و14 إصابة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين، و6 إصابات في محافظة إربد، مخالطة لمصابين سابقين، وإصابة في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصاب سابق.



وتوزعت الحالات الخارجية إلى 9 إصابات، 8 يقيمون في فنادق الحجر، وإصابة سائق شاحنة أردني، قادم عبر مركز حدود العمري.