الاحتلال يقتحم "المزرعة الشرقية" ويطلق الرصاص وقنابل الغاز

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.



وجابت قوات الاحتلال شوارع وأحياء القرية قبل انسحابها إلى أطرافها الخارجية.



وتتعرض قرية المزرعة الشرقية لهجمات الاحتلال ومستوطنيه، وحملات الاعتقال المتواصلة والتي لم تستثني حتى القاصرين.