سلفيت تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





وأفادت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن 17 من المصابين، في قرية "حارس"، فيما الإصابتان الأخريان في مدينة سلفيت.





ووصل عدد المصابين خلال 24 ساعة في قرية "حارس" 34 حالة، مشددة على أنه بناءً عليه، يتم الاستمرار بإغلاق قريه "حارس" حتى إشعار آخر وتمنع الحركة داخل القرية، وعلى لجنة الطوارئ تلبية احتياجات المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة سلفيت اليوم السبت، 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).