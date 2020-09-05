عاجل

  • اشتية:لن نسمح بعودة الفلتان الأمني وسنحارب كل أشكاله ومظاهره التي تزعزع السلم الأهلي والمجتمعي وأمننا الداخلي

  • المغرب: تسجيل 37 وفاة و1555 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء 1446

شؤون فلسطينية

سلفيت تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة سلفيت اليوم السبت، 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وأفادت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن 17 من المصابين، في قرية "حارس"، فيما الإصابتان الأخريان في مدينة سلفيت.

ووصل عدد المصابين خلال 24 ساعة في قرية "حارس" 34 حالة، مشددة على أنه بناءً عليه، يتم الاستمرار بإغلاق قريه "حارس" حتى إشعار آخر وتمنع الحركة داخل القرية، وعلى لجنة الطوارئ تلبية احتياجات المواطنين.

أخبار ذات صلة

وزارة التربية والتعليم تضع بعض القواعد لاستخدام الكمامة في المدارس

وزارة التربية والتعليم تضع بعض القواعد لاستخدام الكمامة في المدارس

شاهد: صحة غزة تنشر الخارطة الوبائية لمصابي (كورونا) في محافظات القطاع

شاهد: صحة غزة تنشر الخارطة الوبائية لمصابي (كورونا) في محافظات القطاع

سلطة النقد: إغلاق فروع المصارف في غزة حتى إشعار آخر

سلطة النقد: إغلاق فروع المصارف في غزة حتى إشعار آخر

عريقات يكشف تفاصيل توصيات اللجان المنبثقة عن اجتماع الأمناء العامين

عريقات يكشف تفاصيل توصيات اللجان المنبثقة عن اجتماع الأمناء العامين

تقرير: منطقة استيطانية صناعية جديدة بمحافظة طولكرم تكرس الضم وتمحو &#34;الخط الأخضر&#34;

تقرير: منطقة استيطانية صناعية جديدة بمحافظة طولكرم تكرس الضم وتمحو "الخط الأخضر"

الاحتلال يقتحم &#34;المزرعة الشرقية&#34; ويطلق الرصاص وقنابل الغاز

الاحتلال يقتحم "المزرعة الشرقية" ويطلق الرصاص وقنابل الغاز

نبيل عمرو: المتحاورون برام الله وبيروت لم يغادروا المنطقة التي يعيشون فيها ويؤمنون بها

نبيل عمرو: المتحاورون برام الله وبيروت لم يغادروا المنطقة التي يعيشون فيها ويؤمنون بها

الاحتلال يعتقل مواطنة من باب الأسباط وشابا من العيسوية

الاحتلال يعتقل مواطنة من باب الأسباط وشابا من العيسوية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تقرير: منطقة استيطانية صناعية جديدة بمحافظة طولكرم تكرس الضم وتمحو &#34;الخط الأخضر&#34;

تقرير: منطقة استيطانية صناعية جديدة بمحافظة طولكرم تكرس الضم وتمحو "الخط الأخضر"

الاحتلال يقتحم &#34;المزرعة الشرقية&#34; ويطلق الرصاص وقنابل الغاز

الاحتلال يقتحم "المزرعة الشرقية" ويطلق الرصاص وقنابل الغاز

الاحتلال يعتقل مواطنة من باب الأسباط وشابا من العيسوية

الاحتلال يعتقل مواطنة من باب الأسباط وشابا من العيسوية

جمعية عامل: نُطالب بتدخلات عاجلة لمساعدة العمال بغزة بعد انتشار فيروس (كورونا)

جمعية عامل: نُطالب بتدخلات عاجلة لمساعدة العمال بغزة بعد انتشار فيروس (كورونا)

عبدالسلام هنية: نؤكد تأييدنا الكامل لأي خطوة من شأنها ترتيب الصف الفلسطيني

عبدالسلام هنية: نؤكد تأييدنا الكامل لأي خطوة من شأنها ترتيب الصف الفلسطيني

الصحة بغزة: نحن في مرحلة حساسة للغاية مع زيادة عدد المخالطين والاكتظاظ السكاني

الصحة بغزة: نحن في مرحلة حساسة للغاية مع زيادة عدد المخالطين والاكتظاظ السكاني

نادي الأسير: 26 مصابًا في صفوف الأسرى بسجن &#34;عوفر&#34; نتيجة عملية القمع الإسرائيلي

نادي الأسير: 26 مصابًا في صفوف الأسرى بسجن "عوفر" نتيجة عملية القمع الإسرائيلي

الاحتلال يستولي على خربة &#34;دير سمعان&#34; الأثرية غرب سلفيت

الاحتلال يستولي على خربة "دير سمعان" الأثرية غرب سلفيت

منوعات

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

شاهد: ابن تيم حسن يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم تمكنه من الكلام بالعربية

شاهد: ابن تيم حسن يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم تمكنه من الكلام بالعربية

شاهد: عمرو أديب يكشف مفاجأة بقضية (فيرمونت): فسق وفجور أم اغتصاب؟

شاهد: عمرو أديب يكشف مفاجأة بقضية (فيرمونت): فسق وفجور أم اغتصاب؟

طائر يخدش شفاه مريم حسين أمام متابعيها .. والسبب صادم

طائر يخدش شفاه مريم حسين أمام متابعيها .. والسبب صادم

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تغني &#34;بالبنط العريض&#34; بنفس صوت وحركات والدتها

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تغني "بالبنط العريض" بنفس صوت وحركات والدتها

فنانة كويتية تُعلن الاعتزال وتفضح فناناً حاول إقامة عِلاقة معها

فنانة كويتية تُعلن الاعتزال وتفضح فناناً حاول إقامة عِلاقة معها

شاهد: سارة الكندري منهارة بالبكاء وتعلن اعتزال السوشيال ميديا بضغط من زوجها

شاهد: سارة الكندري منهارة بالبكاء وتعلن اعتزال السوشيال ميديا بضغط من زوجها

فيديو وصور: هجوم وانتقاد لـ &#34;أروى&#34; بسبب ظهورها بالمايوه

فيديو وصور: هجوم وانتقاد لـ "أروى" بسبب ظهورها بالمايوه

شاهد: فيديو طريف يجمع بين ياسمين صبري وشقيقها في حديقة منزلها

شاهد: فيديو طريف يجمع بين ياسمين صبري وشقيقها في حديقة منزلها

عربي

52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

صحيفة: عقوبات أمريكية ستفرض على شخصيات لبنانية

صحيفة: عقوبات أمريكية ستفرض على شخصيات لبنانية

العراق.. إحباط عملية تفجير خيم المتظاهرين في ذي قار

العراق.. إحباط عملية تفجير خيم المتظاهرين في ذي قار

وزير إسرائيلي: سنعارض بشدة بيع طائرات (إف 35) للإمارات

وزير إسرائيلي: سنعارض بشدة بيع طائرات (إف 35) للإمارات