نبيل عمرو: المتحاورون برام الله وبيروت لم يغادروا المنطقة التي يعيشون فيها ويؤمنون بها

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المجلس المركزي الفلسطيني، نبيل عمرو، أن المتحاورين لم يغادروا المنطقة التي يعيشون فيها، ويؤمنون بها، وذلك خلال الكلمات التي ألقوها، خلال اجتماع "الأمناء العامون" للفصائل الفلسطينية يوم الخميس الماضي.وقال في كلمة مسجلة نشرها عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): إن الرئيس عباس لا يزال يؤمن بأن عملية السلام يجب أن تتعدل من حيث المرجعيات والآليات، وأنه يريد مؤتمر دولي للسلام له مرجعية، وهي الجمعية العامة للأمم المتحدة وقراراتها، وقرارات أخرى ربما قد تم التوصل إليها في زمن المفاوضات.وشدد على أن الرئيس عباس لا يريد مغادرة دائرة العمل السياسي والمفاوضات بل يزداد تمسكاً بها، ولكن بشروطه الموضوعية، على ألا تكون الولايات المتحدة هي المرجع الوحيد لعملية السلام، خصوصاً بعد (صفقة القرن).وأشار عمرو إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وضع شروطه التي لا يمكن للرئيس عباس القبول بها، وهي فتح المقاومة على مصراعيها بما في ذلك الكفاح المسلح، ومن ثم جعل منظمة التحرير الفلسطينية بأن تكون وعاء جامع للفلسطينيين بعد إصلاحها وتشكيل لجنة لها.وأضاف أن من الواضح أنه لا لقاء بين منطقين متباعدين، وهو لقاء بين الاتجاه التفاوضي والسياسي السلمي، ولقاء بالاتجاه القتالي الذي تصر حركة حماس عليه، وأن هذا لن يكون سهلاً خاصة بهذه الظروف.وأشار عمرو إلى ما تحدث به الأمين العام للجهاد الإسلامي، زياد النخالة واصفاً إياه بالأكثر صدقاً، حيث أكد النخالة بأننا يجب أن نقاتل قتال يستمر وهذا حق، وأن فلسطين لنا من البحر إلى النهر، مشيراً إلى أنه لا لقاء خلال هذا الطرح مع الطروحات التي تتبناها منظمة التحرير الفلسطينية.وأضاف عضو المجلس الوطني: أنه لن يغادر أحد الموقع الذي يتمترس فيه، وأن الفلسطينيين لن يأخذوا موقف سريع، وأن الموقف يكون على ضوء متى سينتهي الانقسام، وهل هذا الاجتماع قدم جيدا وطويلا لإنهاء الانقسام، لأن الحوار الوطني سواء كان شاملاً خطوات جدية لإنهاء الانقسام أم كان جزئي، فإن الشعب يتوقع خطوات جدية لهذا الانقسام.