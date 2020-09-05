الصالحي: لم يُحدد موعداٌ للمجلس المركزي ويجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالبيان الختامي

وحول تحديد موعد للمجلس المركزي، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لعقد المجلس المركزي الفلسطيني، ولكن طالما ان الحديث يدور حول سقف زمني بخمسة أسابيع، فيفترض أنه في نهاية هذه الاسابيع او خلالها يتم عقد المجلس.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن المطلوب هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، عقب الاجتماع الذي عقد أول أمس الخميس برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمسارعة في ذلك.وأوضح الصالحي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه من الضروري وجود حوار وطني شامل مع كل مكونات الشعب الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز الوحدة من جهة، وتطوير وتفعيل مشاركة كل القوى الاجتماعية والشبابية والنقابية في الجهد الكفاحي والقرار السياسي الفلسطيني، وصولا إلى صيغة تمثيل اوسع ديمقراطي للكل الفلسطيني.وحول اعتراض حركة الجهاد الاسلامي على بند حل الدولتين، أوضح الصالحي، أن البيان الختامي صدر بموافقة الجميع، بما في ذلك الجهاد السلامي، لافتا إلى أن البيانات المشتركة تكون حصيلة قواسم مشتركة بين كافة القوى.وقال: "يمكن لكل تنظيم أن يكون رأي في هذه القضية او تلك، ولكن ما يعنينا هو أن هذا البيان كان بالاجماع، وغير ذلك تبقى مواقف للقوى نفسها، وسننظر بشكل أكثر الى طبيعة الاجماع الذي مثله البيان الختامي والذي وافقت عليه الجهاد".