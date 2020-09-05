قلقيلية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم السبت

أعلنت محافظة قلقيلية، ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) اليوم السبت، إلى 16 إصابة، بعد تسجيل خمس إصابات جديدة.



وأضافت المحافظة على صفحتها على (فيسبوك): أن جميع الإصابات الجديدة، من مدينة قلقيلية.



وتابعت أن مجموع الإصابات النشطة حتى مساء اليوم 5/9/2020 هي 537 إصابة نشطة.









رام الله - دنيا الوطن