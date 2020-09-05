قلقيلية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
وأضافت المحافظة على صفحتها على (فيسبوك): أن جميع الإصابات الجديدة، من مدينة قلقيلية.
وتابعت أن مجموع الإصابات النشطة حتى مساء اليوم 5/9/2020 هي 537 إصابة نشطة.
أعلنت محافظة قلقيلية، ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) اليوم السبت، إلى 16 إصابة، بعد تسجيل خمس إصابات جديدة.
وأضافت المحافظة على صفحتها على (فيسبوك): أن جميع الإصابات الجديدة، من مدينة قلقيلية.
وتابعت أن مجموع الإصابات النشطة حتى مساء اليوم 5/9/2020 هي 537 إصابة نشطة.
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