عبدالسلام هنية: نؤكد تأييدنا الكامل لأي خطوة من شأنها ترتيب الصف الفلسطيني

عبد السلام هنية

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رام الله - دنيا الوطن

باركت الأسرة الرياضية لقاء الأمناء العامين للفصائل والقوى والحركات الفلسطينية باعتباره خطوة تاريخية في سبيل مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.



وقال عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة: "نجدد ثقتنا العالية بالقرارات التي ترتبت عن البيان الختامي لهذا المؤتمر الوطني التاريخي، كما نؤكد تأييدنا الكامل لأي خطوة من شأنها ترتيب الصف الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية".



وأضاف هنية: "نوجه التحية للرئيس محمود عباس والدكتور اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على حسهم الوطني وكلماتهم المفعمة بالأمل في سبيل تحقيق الوحدة، كما نوجه التحية للقادة والأمناء العامين لكافة الفصائل الوطنية والإسلامية على ما تقدموا به من رؤية وطنية في سبيل مواجهة التحديات الراهنة للقضية الفلسطينية".



وذكر: "كما أننا في الأسرة الرياضية نعبر عن سعادتنا بنجاح هذه الخطوة التاريخية والتي نتمنى أن تستمر، وأن هذا النجاح جاء نتاج جهد كبير لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب الذي كان عنوان من عناوين نجاح المؤتمر، فضلاً عن المجهودات الكبيرة التي بذلها الشيخ صالح العاروري في سبيل الوصول لهذا التوافق الوطني".



وختم هنية، بيانه بالقول: "وإذ تعبر الأسرة الرياضية عن حرصها الدائم على الوقوف مع قيادة شعبنا الفلسطيني، فإنها تؤكد على دعمنا للمواقف الثابتة للقيادة الفلسطينية في رفضها لصفقة القرن وخطة الضم ومشروع التطبيع، واسترداد الوحدة الوطنية".