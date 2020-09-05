شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: نحن في مرحلة حساسة للغاية مع زيادة عدد المخالطين والاكتظاظ السكاني

الصحة بغزة: نحن في مرحلة حساسة للغاية مع زيادة عدد المخالطين والاكتظاظ السكاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة: إن القطاع في مرحله حساسة للغاية مع زيادة عدد المخالطين لمصابي فيروس (كورونا).

وأكد القدرة، خلال استعراضه التقرير اليومي للحالة الوبائية في قطاع غزة، أن فرص زيادة الإصابات وارد، خاصة أننا في منطقة الأكثر اكتظاظ سكاني في العالم، داعيًا المواطنين التعاون وتحمل المسؤولية لكسر حلقات انتشار الوباء.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 1562 عينة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بأن جميع الحالات الجديدة المسجلة هي من داخل المجتمع، مشيرة إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي وصل إلى 807 إصابة.

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