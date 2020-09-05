الاحتلال يستولي على خربة "دير سمعان" الأثرية غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالاستيلاء على خربة "دير سمعان" الأثرية، الواقعة شمال غرب بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت.



وأوضح محافظ طولكرم عبد الله كميل، أن سلطات الاحتلال نشرت اعلان مكتوبا باللغة العبرية يفيد بالاستيلاء على الموقع المذكور.



وأشار إلى أن المنطقة المستهدفة تبلغ مساحتها ستة دونمات و57 مترا مربعا مسجلة حسب المالية بقطعة رقم 2 تحت اسم خربة دير سمعان الأثرية.



ولفت إلى أن المحافظة ووزارة السياحة قدمتا تقريرا لعدة جهات دولية احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواقع التاريخية في طولكرم.



يذكر أن سلطات الاحتلال شرعت مؤخرا بإحاطة خربة "دير سمعان" بوحدات سكنية استيطانية، ووضعت لافتة تشير إلى بؤرة استيطانية جديدة باسم "ليشيم" على أراضي قريتي دير بلوط وكفر الديك.