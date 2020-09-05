الخارجية الفلسطينية: لا نواجه دبلوماسية إسرائيل فقط وانما نفوذ ادارة ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن موافقة حكومتي صربيا وكوسوفو، على فتح سفارتيهما في القدس.



واعتبرت الخارجية في بيان وصل "دنيا الوطن"، الخطوة الصربية والكوسوفية بمثابة عدوان سافر وغير مبرر على الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.



وأكدت أن هذا الاعلان دليل جديد على أن ادارة ترامب تستخدم ثقلها ونفوذها في ابتزاز الدول للرضوخ لاملاءاتها وسياستها الخارجية المنحازة بشكل مطلق للاحتلال وسياساته.



وقالت: إن السياسة الخارجية والدبلوماسية الفلسطينية لا تواجه دولة الاحتلال ودبلوماسيتها في الخارج فقط، وانما نفوذ ودبلوماسية ادارة ترامب، التي تتبنى مواقف وسياسة اليمين الاسرائيلي ومشاريعه الاستعمارية التوسعية في ارض دولة فلسطين المحتلة.



وأشارت الخارجية إلى أنها طلبت من سفير دولة فلسطين لدى صربيا، سرعة التحرك باتجاه وزارة الخارجية ومراكز صنع القرار في صربيا والمطالبة بتوضيح رسمي من قبل الحكومة بخصوص هذا الاعلان، والمطالبة بالتراجع عن هذا الموقف المعادي لشعبنا.



وأكدت أنها تدرس خياراتها أمام هذا الخرق للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار 478 لعام 1980، بما فيه امكانية استدعاء السفير للتشاور، وأيضا إمكانية رفع قضايا على تلك الدول التي خرقت تلك القرارات.