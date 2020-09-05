أبو حسنة: (أونروا) ستبدأ خلال أيام بتوزيع المواد الغذائية لمليون و100 لاجئ في بيوتهم

وأوضح أن هناك وضع مشترك، يحتاج الى تنسيق مع كافة الجهات فيما يتعلق بالوضع التعليمي.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، انه في المجال الصحي، فإن الوكالة تتبع نظام التطبيب عن بعد، وتوصل الأدوية إلى المرضى في بيوتهم، لافتا إلى أن هناك خطوط ساخنة، بإمكان المرضى من اللاجئين الاتصال بها، لافتا إلى أنه مخصصة كذلك لموضوع الاستشارات الطبية.وفيما يتعلق بتوزيع المواد الغذائية، أشار أبو حسنة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الوكالة ستبدأ خلال الأيام المقبلة عملية توزيع المواد الغذائية، بحيث تصل الى مليون و100 الف لاجئ فلسطيني الى بيوتهم.وحول العملية التعليمية، أكد ابو حسنة أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص حتى اللحظة، منوها في الوقت ذاته إلى أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة التربية والتعليم بهذا الموضوع.وفي السياق، أكد الناطق باسم وكالة (أونروا)، أن هناك تواصل مستمر وتنسيق مع الجهات الحكومية، فيما يتعلق بالصحة والخطوط الساخنة، لافتا إلى ان الوكالة قدمت أدوية للمرضى المواطنين ذوو الامراض المزمنة، حيث أن وزارة الصحة هي من تقوم بتوزيعها.