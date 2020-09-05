شؤون فلسطينية

برئاسة فلسطين.. وزراء الخارجية العرب يناقشون الأربعاء تطورات القضية الفلسطينية

برئاسة فلسطين.. وزراء الخارجية العرب يناقشون الأربعاء تطورات القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
تنطلق بعد غد الاثنين، أعمال الدورة الـ(154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لأعمال تلك الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب (إفتراضيا)، الأربعاء المقبل، برئاسة فلسطين .

وقال الأمين العام المساعد في الجامعة العربية السفير حسام زكي، إن اجتماعات المندوبين الدائمين ستقوم بالاعداد والتحضير لإجتماع وزراء الخارجية العرب من حيث إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها .

وأضاف زكي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من البنود السياسية الامنية والاجتماعية والصحية والإدارية، التي تهم العمل العربي المشترك وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات التي شهدتها مؤخرا.

وكان الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أكد خلال إتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادنو، على ثوابت القضية المركزية الفلسطينية، والتي تضمن حل الصراع مع إسرائيل وفق مبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وأن هذه المبادئ تحظى بإجماع عربي كامل وبتأييد ودعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة

منيب المصري: اجتماع الرئيس بالأمناء العامين تاريخي

منيب المصري: اجتماع الرئيس بالأمناء العامين تاريخي

&#34;الخارجية&#34; تدين املاءات ترمب على صربيا وكوسوفو وموافقتهما على نقل سفارتيهما للقدس

"الخارجية" تدين املاءات ترمب على صربيا وكوسوفو وموافقتهما على نقل سفارتيهما للقدس

أبو الغيط: اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خطوة إيجابية لتوحيد الصف الفلسطيني

أبو الغيط: اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خطوة إيجابية لتوحيد الصف الفلسطيني

(كورونا) يعصف بمهنة الحلاقة بقطاع غزة والنقابة تضع عدة إجراءات وقائية

(كورونا) يعصف بمهنة الحلاقة بقطاع غزة والنقابة تضع عدة إجراءات وقائية

وزارة الاقتصاد الوطني تنظم 146 زيارة ميدانية للمحلات التجارية

وزارة الاقتصاد الوطني تنظم 146 زيارة ميدانية للمحلات التجارية

مركز فلسطين: الحركة الأسيرة قدمت 102 شهيد منذ انتفاضة الأقصى

مركز فلسطين: الحركة الأسيرة قدمت 102 شهيد منذ انتفاضة الأقصى

هنية: متفقون مع لبنان على رفض (صفقة القرن) ودعم المقاومة

هنية: متفقون مع لبنان على رفض (صفقة القرن) ودعم المقاومة

قطاع غزة يُسجل ثاني حالة وفاة بفيروس (كورونا) اليوم

قطاع غزة يُسجل ثاني حالة وفاة بفيروس (كورونا) اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

منيب المصري: اجتماع الرئيس بالأمناء العامين تاريخي

منيب المصري: اجتماع الرئيس بالأمناء العامين تاريخي

&#34;الخارجية&#34; تدين املاءات ترمب على صربيا وكوسوفو وموافقتهما على نقل سفارتيهما للقدس

"الخارجية" تدين املاءات ترمب على صربيا وكوسوفو وموافقتهما على نقل سفارتيهما للقدس

وزارة الاقتصاد الوطني تنظم 146 زيارة ميدانية للمحلات التجارية

وزارة الاقتصاد الوطني تنظم 146 زيارة ميدانية للمحلات التجارية

مركز فلسطين: الحركة الأسيرة قدمت 102 شهيد منذ انتفاضة الأقصى

مركز فلسطين: الحركة الأسيرة قدمت 102 شهيد منذ انتفاضة الأقصى

وفد (حماس) برئاسة هنية يلتقي مفتي جمهورية لبنان

وفد (حماس) برئاسة هنية يلتقي مفتي جمهورية لبنان

&#34;الخارجية&#34; تُعلن عن فتح التسجيل للمغادرين من الوطن إلى عدد من الدول

"الخارجية" تُعلن عن فتح التسجيل للمغادرين من الوطن إلى عدد من الدول

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشقيقين المعتقلين &#34;الجدعون&#34;

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشقيقين المعتقلين "الجدعون"

تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بقطاع غزة

تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بقطاع غزة

منوعات

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

(هيفاء وهبي) تتخلى عن أنوثتها في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

شاهد: نادين عجرم تخطف الأنظار من شقيقتها نانسي بإطلاله جريئة

شاهد: ابن تيم حسن يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم تمكنه من الكلام بالعربية

شاهد: ابن تيم حسن يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم تمكنه من الكلام بالعربية

شاهد: عمرو أديب يكشف مفاجأة بقضية (فيرمونت): فسق وفجور أم اغتصاب؟

شاهد: عمرو أديب يكشف مفاجأة بقضية (فيرمونت): فسق وفجور أم اغتصاب؟

طائر يخدش شفاه مريم حسين أمام متابعيها .. والسبب صادم

طائر يخدش شفاه مريم حسين أمام متابعيها .. والسبب صادم

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تغني &#34;بالبنط العريض&#34; بنفس صوت وحركات والدتها

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تغني "بالبنط العريض" بنفس صوت وحركات والدتها

فنانة كويتية تُعلن الاعتزال وتفضح فناناً حاول إقامة عِلاقة معها

فنانة كويتية تُعلن الاعتزال وتفضح فناناً حاول إقامة عِلاقة معها

شاهد: سارة الكندري منهارة بالبكاء وتعلن اعتزال السوشيال ميديا بضغط من زوجها

شاهد: سارة الكندري منهارة بالبكاء وتعلن اعتزال السوشيال ميديا بضغط من زوجها

فيديو وصور: هجوم وانتقاد لـ &#34;أروى&#34; بسبب ظهورها بالمايوه

فيديو وصور: هجوم وانتقاد لـ "أروى" بسبب ظهورها بالمايوه

شاهد: فيديو طريف يجمع بين ياسمين صبري وشقيقها في حديقة منزلها

شاهد: فيديو طريف يجمع بين ياسمين صبري وشقيقها في حديقة منزلها

عربي

صحيفة: عقوبات أمريكية ستفرض على شخصيات لبنانية

صحيفة: عقوبات أمريكية ستفرض على شخصيات لبنانية

العراق.. إحباط عملية تفجير خيم المتظاهرين في ذي قار

العراق.. إحباط عملية تفجير خيم المتظاهرين في ذي قار

وزير إسرائيلي: سنعارض بشدة بيع طائرات (إف 35) للإمارات

وزير إسرائيلي: سنعارض بشدة بيع طائرات (إف 35) للإمارات

دولة عربية توقع اتفاقاً مبدئياً لـ &#34;فصل الدين عن الدولة&#34;

دولة عربية توقع اتفاقاً مبدئياً لـ "فصل الدين عن الدولة"