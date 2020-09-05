برئاسة فلسطين.. وزراء الخارجية العرب يناقشون الأربعاء تطورات القضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

تنطلق بعد غد الاثنين، أعمال الدورة الـ(154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لأعمال تلك الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب (إفتراضيا)، الأربعاء المقبل، برئاسة فلسطين .



وقال الأمين العام المساعد في الجامعة العربية السفير حسام زكي، إن اجتماعات المندوبين الدائمين ستقوم بالاعداد والتحضير لإجتماع وزراء الخارجية العرب من حيث إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها .



وأضاف زكي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من البنود السياسية الامنية والاجتماعية والصحية والإدارية، التي تهم العمل العربي المشترك وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات التي شهدتها مؤخرا.



وكان الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أكد خلال إتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادنو، على ثوابت القضية المركزية الفلسطينية، والتي تضمن حل الصراع مع إسرائيل وفق مبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وأن هذه المبادئ تحظى بإجماع عربي كامل وبتأييد ودعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.