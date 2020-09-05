(كورونا) يعصف بمهنة الحلاقة بقطاع غزة والنقابة تضع عدة إجراءات وقائية

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أصابت جائحة (كورونا) المستجد، في الأونة الاخيرة، الكثير من القطاعات في قطاع غزة، بعد انتشارته بشكل واسع، سواء الزراعي او الاقتصادي وحتى فيما يتعلق بصالونات الحلاقة.



وأكد وسيم مشتهى، أمين سر نقابة العاملين في مجال الحلاقة بقطاع غزة، لـ"دنيا الوطن"، أنه بالآونة الأخيرة، انتشرت جائحة (كورونا) بشكل متزايد في قطاع غزة، مما كان له الأثر الكبير على مهنة الحلاقة، وعلى اصحاب الصالونات، كونها مهنة يكون بها اختلاط كبير مع الزبائن وملامسة للزبون، ايضا فهذا اثر على اصحاب الصالونات باغلاق صالوناتهم للحد من انتشار الوباء.



وحول الاجراءات الوقائية، أكد مشتهى، أن هناك العديد من الاجراءات الوقائية داخل الصالوه، في حين تم السماح بفتح صالونات الحلاقة، منوها إلى أن من بينها تعقيم كامل للصالون بشكل يومي، ويفضل بعد كل زبون.

واشار، إلى أن من بين الاجراءات كذلك، تعقيم أدوات الحلاقة بشكل جيد بعد كل زبون، وإحضار كل زبون ادواته كالمنشفة وفوطة الحلاقة وموسه الخاص، ولبس الطاقية الخاصة بالحلاقة لصاحب الصالون ولبس القفازات، وتهوية الصالون بشكل جيد.



وأوضح مشتهى، إلى ان النقابة لن تسمح مهما كان بتجمع أكثر من اثنين داخل الصالون، مشددا على ضرورة التخلص من بقايا الحلاقة بعد كل زبون بشكل سريع واخراجها بوعاء خارج الصالون.



وحول التواصل مع الجهات الرسمية لاعادة فتح الصالونات، أكد امين سر النقابة، أن هناك تواصل مع وزارة الداخلية بخصوص صالونات الحلاقة ، لافتا إلى أنه وبالنسبة للحلاق الذي تجول للحلاقة داخل البيوت وكان مصاب بفيروس (كورونا)، فقد نبهت النقابة كافة الحلاقين بعدم ممارسة المهنة داخل البيوت؛ للحد من انتشار الوباء، ولما لذلك من خطورة، مشيرا إلى أنه كل من يخالف ذلك سبعرض نفسه للمخالفة القانونية ورفع الغطاء النقابي عنه.



وقال مشتهى: "إننا كأبناء حرفة مهمة داخل المجتمع الفلسطيني نطالب القائيمن على إدارة الوضع في قطاع غزة تشكيل فرق للوصول لمن لا عمل لهم او عملهم يومي ليصمدوا على قراراتكم وخاصة أبناء مهنة الحلاقة"، لافتا إلى أن الكثير من أصحاب الصالونات، بيوتهم وصالوناتهم بالإيجار، لافتا إلى أن مضى على حضر التجوال 13 يوماً وهذا سوف يشكل عبأً عليه.



وقال: "إن صالونات الحلاقة تحتوي على ثلاثة أو خمسة عمال اي خمس أسر وعائلات وهذه العائلات دخلها يومي ومدة الحظر تشكل خطر على وضعهم الأسري"، مطالبا الجهات المختصة بالنضر لهذه الشريحة قبل أن يضطر أصحاب الصالونات لفتح صالوناتهم؛ من أجل لقمة العيش.