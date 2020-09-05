وزارة الاقتصاد الوطني تنظم 146 زيارة ميدانية للمحلات التجارية



وبين التقرير، ان طواقم حماية المستهلك قامت بتنظيم 11 جولة ميدانية تم خلالها تنفيذ 146زيارة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الخضروات.



وبين التقرير انه تم تحرير 20 محضر ضبط لتجار مخالفين قاموا برفع الأسعار، وتحرير 4 محاضر اتلاف لسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي.



وقامت طواقم الوزارة بالتنسيق مع محافظ شرطة البلديات لمنح موزعي البضائع والسلع التموينية اذونات بالتجول وتوزيع البضائع على المحلات والمولات التجارية ليتمكن المواطنين من التسوق وشراء احتياجاتهم، ضمن إجراءات الامن

والسلامة الصحية.



وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.



وقال مدير مكتب الوزارة بمحافظة الشمال هاني البراوي انه وبناء على قرار فرض حظر التجول والاغلاق الكامل في المحافظة قررت الوزارة تعليق عمل المفتشين الميدانيين في المحافظة.



وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، او الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.





غزة- دنيا الوطننظمت وزارة الاقتصاد الوطني 146زيارة ميدانية للمحلات التجارية وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في تقرير الايجاز اليوم لأنشطة الوزارة، ان طواقم حماية المستهلك تعمل في الميدان بشكل متواصل من خلال تنظيم جولات صباحية ومسائية للرقابة والتفتيش على المحلات والأسواق.