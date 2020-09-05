وفد (حماس) برئاسة هنية يلتقي مفتي جمهورية لبنان





وقد ثمّن هنية الدور والأعمال التي تقوم بها دار الفتوى في هذا المضمار، كما أثنى الطرفان على دور المقاومة المحوري في إبقاء القضية الفلسطينية حيّة، رغم عقود من استهدافها.



رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، والوفد المرافق له، مفتي الجمهورية اللبنانية، عبد اللطيف دريان، اليوم السبت 5/9/2020 بمقر دار الفتوى بالعاصمة اللبنانية بيروت، وجرى التباحث في عدد من القضايا، وسبل دعم القضية الفلسطينية.واستعرض الطرفان، الأزمات التي تمر بها المنطقة، والمشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها (صفقة القرن)، ومشروع "الضم" حيث كان هناك إجماع على رفض التوطين والتهجير والوطن البديل، وأنه لا حل إلا بالعودة.واتفق الطرفان على أن حساسية المرحلة وخطورتها، تستدعي تفعيل دور الأمة العربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية.