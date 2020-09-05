تحدث عن خدمات البلدية.. السراج: وفرنا الوقود من حساب العاملين لإيصال المياه للمواطنين

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد المهندس يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، أن البلدية منذ بدء انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وهي تعمل بكل جهدها لتوفير الخدمات للمواطنين، وتحاول منع العدوى وتقليل الإصابة.



وأشار السراج في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن من الخدمات التي تقدمها البلدية، توفير المياه للسكان، لافتاً إلى أنه كان هناك صعوبة بالغة في ذلك خلال الفترة الأخيرة، بسبب نقص الكهرباء، وعدم قدرتها على تشغيل المضخات والآبار لفترة طويلة.



وأوضح السراج، أن البلدية، تعمل على توفير الوقود على حساب العاملين فيها، لضمان وصول المياه لمعظم السكان، رغم المعاناة خلال الفترة الماضية، ولكن تحسنت الخدمة قليلاً بعد تشغيل محطة التوليد.



وقال: "البلدية تستمر في توفير خدمة النظافة، ونقل النفايات الصلبة، رغم منع التجول، وعدم قدرة العديد من العمال على الوصول إلى أماكن عملهم، بسبب تقليص الحركة بين مدن القطاع، ورغم ذلك فإن البلدية تتخذ كافة التدابير للحفاظ على نظافة الطرقات، وتجميع النفايات بقدر المستطاع".



وأضاف السراج: "هناك خدمات الصرف الصحي والمضخات، رغم كل الصعوبات التي تواجهها البلدية".