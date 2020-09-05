"الخارجية" تُعلن عن فتح التسجيل للمغادرين من الوطن إلى عدد من الدول



ولفتت الخارجية، إلى أنه في حال وجود مرافقين للراغبين في السفر على هذه الرحلات، التأكد من إضافة بياناتهم في الخطوة الرابعة، والضغط على إضافة مرافق.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الشقيقة، اليوم السبت، عن توفر عدد من الرحلات أمام العالقين في الوطن الراغبين في المغادرة إلى أعمالهم ودراستهم وأسرهم في عدة دول.وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، أن الرحلات المتوفر هي: فرانكفورت بترايخ 8/9، والقاهرة 9/9، ولارنكا في 10/9، ولندن في 13/9، داعية الراغبين في السفر على متن اية رحلة من الرحلات المذكورة التسجيل عبر الرابط الالكتروني التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuation.وبينت أن التسجيل على الرابط المذكور أعلاه للمغادرين على رحلة الملكية إلى فرانكفورت، والقاهرة، ولارنكا، ولندن، يبدأ اعتباراً من الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت 5/9، ويغلق التسجيل الإلكتروني للمغادرين على رحلة فرانكفورت في تمام الساعة 9 من صباح يوم غد الأحد.وأشارت إلى أن التسجيل للمغادرين على رحلة القاهرة المذكورة أعلاه، يغلق في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر يوم الأحد 6/9، ويغلق التسجيل أمام الراغبين في السفر على رحلة لارنكا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين 6/7، في حين يغلق التسجيل للمغادرين الى لندن في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين المقبل 7/9.